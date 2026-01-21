Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της Βιοιατρικής για την εξαγορά δύο γενικών κλινικών δυναμικότητας 266 κλινών και 70 διαγνωστικών κέντρων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του moneyreview.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ το σχέδιο περνάει μέσα από τη μετοχοποίηση του συνόλου ή μέρους του δανεισμού του ομίλου, που με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του 2024 ανέρχεται σε 62 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη κίνηση είναι στην κατεύθυνση της αλλαγής του υφιστάμενου μοντέλου στην υγεία όπου οι ασφαλιστικές λειτουργούν αποκλειστικά σαν μεσάζοντες στις υπηρεσίες που παρέχουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και έχει σαν στόχο τον περιορισμό του κόστους της ιδιωτικής υγείας και της αύξησης των ασφαλίστρων.

