Η Interamerican, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, ανακοινώνει την ολοκλήρωση του πρωτοποριακού προγράμματος “Mentoring for Women in Leadership 2023”, σε συνεργασία με τον οργανισμό Women On Top. Μέσα από ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα διάρκειας έξι μηνών, σχεδιάστηκαν πρωτοβουλίες ενίσχυσης γυναικών στις θέσεις εργασίας τους, πετυχαίνοντας σημαντικά αποτελέσματα και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των εργαζομένων.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, δεκαπέντε γυναίκες, εργαζόμενες του Ομίλου, με την υποστήριξη του δικτύου μεντόρων του Women on Top, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να συζητήσουν και να έρθουν αντιμέτωπες με τις καθημερινές προκλήσεις της επαγγελματικής τους ζωής. Οι μέντορες του Women On Top, προερχόμενες από διαφορετικές εταιρίες και οργανισμούς και σε κάποιες περιπτώσεις από διαφορετικές χώρες, μοιράστηκαν εθελοντικά τις γνώσεις και την εμπειρία τους, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε συμμετέχουσα να ξεδιπλώσει τις ηγετικές δεξιότητες της και να προωθήσει την επαγγελματική της εξέλιξη, δημιουργώντας, ταυτόχρονα, έναν δυναμικό πυρήνα αλληλεγγύης και αμοιβαίας ανάπτυξης.

Η κα Δροσιά Καρδάση, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Interamerican, τόνισε τη σημασία του προγράμματος: «Το Women Mentorship είναι κάτι περισσότερο από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στόχο έχει την ενδυνάμωση των γυναικών της εταιρίας, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Μέσα από το πρόγραμμα οι mentees έρχονται σε επαφή με μέντορες από διαφορετικούς χώρους και οργανισμούς, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες.Αυτό τους δίνει την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες και να αναπτύξουν επιπλέον τεχνογνωσία. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα έτσι ώστε περισσότερες εργαζόμενες να βιώσουν αυτή την καταπληκτική εμπειρία».

Ενισχύοντας τη συμπεριληπτική κουλτούρα που διαπνέει τις αρχές της, η Interamerican σχεδιάζει την ανανέωση και διεύρυνση του προγράμματος, στοχεύοντας σε ένα ευρύτερο ακροατήριο και στη συνεχιζόμενη ενδυνάμωση των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας.

Μπορείτε να δείτε βίντεο από το πρόγραμμα “Mentoring for Women in Leadership 2023” εδώ