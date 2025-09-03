Οι ομάδες που γράφουν ιστορία απαρτίζονται από ανθρώπους με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά με κοινό όραμα και τη θέληση να κατακτήσουν κορυφές, να συμπορευτούν, να δοκιμάσουν τα όριά τους και να τα υπερκεράσουν. Το Project Kilimanjaro “PANAGOS”, είναι πολλά περισσότερα από την κατάκτηση μίας κορυφής, είναι η διαδρομή της πρώτης ομάδας στην ιστορία, που κατάφερε να ανέβει στο όρος Κιλιμάντζαρο με τον έναν συμμετέχοντα στην αποστολή να έχει την πάθηση της τετραπληγίας. Οι ορειβάτες Βασίλης Σπυρόπουλος και Κωνσταντίνος Παπαντωνάκος, σε αυτό το ταξίδι μαζί με τον Παναγή Δεληγιάννη, έναν άνθρωπο που εμφυσά σθένος και θέληση για ζωή, είχαν «συνοδοιπόρους» τον Παύλο Αχή και τον Χρήστο Αχή που μέσω της Ορίζων Ασφαλιστική στήριξαν το εγχείρημα και ταυτίστηκαν με όσα πρεσβεύει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συνέβαλαν στο να γίνει η αποστολή αυτή πραγματικότητα, εργάστηκαν για την προετοιμασία της και την ασφάλεια της ομάδας, αντιμετώπισαν δυσκολίες, αλλά έβαλαν ένα στοίχημα και το κέρδισαν. Άλλωστε, ο στόχος όπως είχε πει ο πρώτος κατακτητής του Έβερεστ, Έντμουντ Χίλαρι, δεν είναι να νικήσεις το βουνό αλλά τον εαυτό σου.

συνέντευξη στη Βίκυ Γερασίμου (περιοδικό “am” Ιούλιος-Αύγουστος 2025)

Στη συνέντευξη που ακολουθεί η ορειβατική ομάδα, Βασίλης Σπυρόπουλος, Κωνσταντίνος Παπαντωνάκος, Πανάγος Δεληγιάννης και οι Παύλος Αχής, Insurance & Reinsurance Coordinator στην Ορίζων Ασφαλιστική και Χρήστος Αχής, Εκτελεστικός Σύμβουλος Διοίκησης στην Ορίζων Ασφαλιστική μιλούν για το τι σήμαινε η αποστολή, πώς οργανώθηκε και εν τέλει πως πέτυχε.

Ποια είναι η δική σας συμβολή στην αποστολή στο Κιλιμάντζαρο; Και πως προέκυψε η σύνδεσή σας με την ομάδα;

Παύλος Αχής: Η πρώτη σπίθα για τη συνεργασία μας άναψε μέσα από μια προσωπική σχέση. Με τον Κωνσταντίνο Παπαντωνάκο, εκ των οδηγών-συνοδών του Παναγιώτη Δεληγιάννη, είχαμε υπάρξει συμπαίκτες στο παρελθόν. Η κοινή αθλητική μας διαδρομή έχει δημιουργήσει μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης κι όταν μας παρουσίασε την ιδέα του εγχειρήματος, δεν χρειάστηκε δεύτερη σκέψη για να αντιληφθούμε το μεγαλείο και τη σημασία αυτής της αποστολής.

Ως ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, αποφασίσαμε να προσφέρουμε έμπρακτη στήριξη, πέρα από την οικονομική χορηγία που παραδοσιακά συνοδεύει τέτοιες δράσεις. Για αυτό, συνδράμαμε στην πλήρη ταξιδιωτική ασφάλιση για όλα τα μέλη της αποστολής, καλύπτοντας τους κινδύνους που μπορεί να ανακύψουν σε ένα τόσο απαιτητικό εγχείρημα. Το στοιχείο αυτό είχε για όλους ιδιαίτερη σημασία, καθώς το εγχείρημα εμπεριείχε υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και κινδύνων, λόγω των υψομέτρων και των δύσκολων καιρικών συνθηκών.

Από την πλευρά μας, θεωρούμε ότι η συμμετοχή μας στην αποστολή αποτέλεσε και μια εσωτερική υπενθύμιση του πυρήνα της δικής μας ύπαρξης ως ασφαλιστικός οργανισμός. Ως ΟΡΙΖΩΝ είμαστε πάντα κοντά στους ανθρώπους που κυνηγούν τα όνειρά τους, προσφέροντάς τους το απαραίτητο αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας, σαν ένα αόρατο δίχτυ προστασίας, ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Έτσι, παρακολουθώντας από κοντά την προετοιμασία, τις δυσκολίες, την προσήλωση και τελικά την επιτυχή ολοκλήρωση της συγκεκριμένης αποστολής, βιώσαμε τι σημαίνει αυταπάρνηση, ομαδικό πνεύμα και πίστη στον άνθρωπο. Το Project Kilimanjaro πέρα από την αυτονόητη κοινωνική του διάσταση, αποτέλεσε για εμάς κι ένα πολύτιμο εργαστήριο έμπνευσης. Ανέδειξε την αξία του προσεχτικού σχεδιασμού, τη σημασία της πρόληψης, τις αξίες της συλλογικότητας και της προσαρμοστικότητας — που είναι απολύτως συμβατές με τον δικό μας κλάδο.

Τέτοιου είδους συνεργασίες μας επιβεβαιώνουν ότι η ουσία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης βρίσκεται στην αυθεντική εμπλοκή και στην αληθινή επαφή με τις ανάγκες των ανθρώπων. Η δική μας σύνδεση με το Project Kilimanjaro “PANAGOS” είναι πια ένα κομμάτι της δικής μας ιστορίας, που μας γεμίζει υπερηφάνεια και έμπνευση, για να συνεχίσουμε το έργο μας με ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση αποστολής και ευθύνης για τον συνάνθρωπο.

Έχετε στο παρελθόν στηρίξει κάτι ανάλογο; Θα ήσασταν θετικοί στο μέλλον να καλύψετε κάποια άλλη αποστολή;

Χρήστος Αχής: Η στήριξή μας στο Project Kilimanjaro “PANAGOS” αποτελεί μια από τις πιο ιδιαίτερες και εμπνευσμένες δράσεις που έχουμε υποστηρίξει μέχρι σήμερα. Αν και έχουμε συμμετάσχει στο παρελθόν σε ποικίλες δράσεις ΕΚΕ, η συγκεκριμένη αποστολή εμπεριείχε μερικά μοναδικά χαρακτηριστικά.

Καταρχάς, τον συνδυασμό φυσικής πρόκλησης, προσωπικής υπέρβασης και κοινωνικού μηνύματος. Κατά δεύτερον, ανέδειξε τη δύναμη της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της ανθρώπινης θέλησης, σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον με αντίξοες συνθήκες.

Στην ασφαλιστική δραστηριότητα, κάθε εμπειρία τέτοιου είδους αποτελεί πολύτιμο «μάθημα ζωής» που υπενθυμίζει την ουσία του ρόλου μας: να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους όταν επιχειρούν να υπερβούν το αναμενόμενο, να προστατεύουμε τα όνειρά τους και να προχωράμε μαζί, ασφαλώς.

Προφανώς για το μέλλον, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Είτε πρόκειται για αποστολές με κοινωνικό μήνυμα, είτε για πρωτοβουλίες υπέρβασης στερεοτύπων και ανάδειξης της ανθρώπινης θέλησης, θα συνεχίσουμε να αναζητούμε τρόπους για να στηρίζουμε δράσεις που ξεπερνούν τα όρια της τυπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και αφήνουν ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, στον αθλητισμό και στο περιβάλλον. Είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε δίπλα σε παρόμοιες προσπάθειες, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα πως ο ρόλος των επιχειρήσεων είναι να δίνουν ώθηση στην κοινωνία να προοδεύει, εμπνέοντας πίστη στις ανθρώπινες δυνατότητες και στη συνεχή τους εξέλιξη.

Ποια είναι η σημασία της κατάκτησης της κορυφής αυτής για εσάς; Ποιες αξίες της αποστολής ταυτίζονται με την εταιρεία σας;

Παύλος Αχής: Η συμμετοχή της ΟΡΙΖΩΝ στο Project Kilimanjaro “PANAGOS” αποτελεί για εμάς κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή χορηγία. Αντιπροσωπεύει έναν σημαντικό συμβολισμό, μια βαθιά σύνδεση με τις αξίες που πρεσβεύουμε ως άνθρωποι και υπηρετούμε καθημερινά μέσω του έργου που προσφέρουμε ως ασφαλιστική εταιρεία. Η προσπάθεια όλης της ομάδας, αλλά ιδιαίτερα του Παναγιώτη, να κατακτήσουν την κορυφή του Κιλιμάντζαρο, δεν ήταν μόνο μια απαιτητική ορειβατική αποστολή, αλλά ένα διαχρονικό μάθημα για τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης, τη σημασία της αλληλεγγύης και της υπέρβασης των ανθρώπινων και φυσικών ορίων και κάθε άλλου φαινομενικού περιορισμού.

Τα όρια μπορούν να ξεπερνιούνται και ως ασφαλιστικός οργανισμός οφείλουμε να στηρίζουμε ανθρώπους και επιχειρήσεις, ειδικά όταν αντιμετωπίζουν προκλήσεις, προσφέροντάς τους σιγουριά όταν οι συνθήκες είναι αβέβαιες, ώστε να συνεχίζουν να κυνηγούν τους στόχους τους και να πραγματώνουν τα όνειρά τους. Να εξελίσσονται και να προοδεύουν με τη σιγουριά ότι υπάρχει η ανάλογη προστασία. Ο Παναγιώτης Δεληγιάννης μέσα από διαρκή προσπάθεια, εκπαίδευση και στήριξη, από την οικογένεια, τους φίλους και την κοινωνία, έφτασε στο σημείο να πραγματοποιεί αποστολές που για πολλούς θεωρούνται ακατόρθωτες. Αυτή η θεώρηση ζωής αντανακλά απόλυτα και τη φιλοσοφία της εταιρείας μας: η αντιμετώπιση των κινδύνων και των δυσκολιών δεν πρέπει να οδηγεί στην παραίτηση, αλλά στην ανάπτυξη μηχανισμών προστασίας, στον σχεδιασμό της πρόληψης, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και φυσικά στην αναζήτηση των καταλληλότερων λύσεων.

Άλλωστε η ασφάλιση, όπως και η αποστολή του Kilimanjaro, είναι πράξη προνοητικότητας και ομαδικής προσπάθειας. Όπως ένας ορειβάτης οφείλει να μην ξεκινά μόνος, αλλά να πλαισιώνεται από εξειδικευμένους συνοδοιπόρους και συνεργάτες, έτσι και οι ασφαλισμένοι μας πορεύονται με την αρωγή μας, γνωρίζοντας πως ακόμα και στο πιο δύσβατο μονοπάτι θα έχουν δίπλα τους έναν σταθερό εταίρο που θα είναι εκεί να τους κρατήσει και να τους βοηθήσει έμπρακτα να ξεπεράσουν μια δύσκολη στιγμή.

Οι αξίες που διατρέχουν την αποστολή του Project Kilimanjaro “PANAGOS” είναι ταυτόσημες με τις αξίες της εταιρείας μας:

• Ανθεκτικότητα και Προσαρμοστικότητα

• Αλληλεγγύη και Ομαδικότητα

• Υπέρβαση των ορίων και Πίστη στο ανθρώπινο δυναμικό

• Κοινωνική Ευαισθησία και Εταιρική Υπευθυνότητα

Αυτός είναι και ο λόγος που η συγκεκριμένη αποστολή μας άγγιξε εξαρχής τόσο σε προσωπικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο. Πιστεύουμε πως η θέα από την κορυφή, για όσους προσπαθούν αληθινά, είναι πάντα ανεκτίμητη.

Πόσο σημαντική θεωρείτε την κοινωνική προσφορά και την ανάδειξη της δύναμης της θέλησης μέσα από δράσεις σαν κι αυτή;

Χρήστος Αχής: Η κοινωνική προσφορά αποτελεί διαχρονικά θεμέλιο λίθο της φιλοσοφίας και της λειτουργίας της ΟΡΙΖΩΝ που γιορτάζει 60 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας. Ως ενεργά μέλη ενός φερέγγυου ασφαλιστικού οργανισμού, όλοι μας αντιλαμβανόμαστε πως ο ρόλος μας ξεπερνά το στενό πλαίσιο της οικονομικής προστασίας. Η αποστολή μας αγγίζει ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις, με κύριο άξονα την ενίσχυση της συνοχής, την προάσπιση των ίσων δικαιωμάτων, την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών και τη στήριξη ευάλωτων ομάδων.

Για εμάς, η στήριξη του Project Kilimanjaro “PANAGOS” δεν αποτέλεσε απλά μια ευκαιρία αυτοπροβολής, κάτι που γενικά θεωρούμε ότι δεν προσδίδει ιδιαίτερη αξία, αλλά αντιθέτως έγινε ένα πολύ ξεχωριστό παράδειγμα δράσης που ενσάρκωσε εξαρχής τις αρχές και τις αξίες που μας διέπουν ως οργανισμό. Ήταν μια ουσιαστική πράξη κοινωνικής ευθύνης, ένας τρόπος να συμβάλουμε ενεργά στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Η ασφαλιστική δραστηριότητα εδράζεται στην ίδια λογική. Ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με ιστορίες ανθρώπων που καλούνται να υπερβούν δυσκολίες: προβλήματα υγείας, επαγγελματικές ανατροπές, φυσικές καταστροφές. Σε όλες αυτές τις περιστάσεις, προσφέρουμε στήριξη ώστε οι ασφαλισμένοι μας να σταθούν ξανά στα πόδια τους και να συνεχίσουν. Γνωρίζουμε, επομένως, από πρώτο χέρι, πόσο καθοριστική είναι η ύπαρξη υποστήριξης σε κρίσιμες στιγμές. Τέτοιες δράσεις αναδεικνύουν την τεράστια σημασία της συνεργασίας ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών. Οι επιχειρήσεις μπορούν και οφείλουν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός θετικού κοινωνικού αποτυπώματος, αξιοποιώντας τους πόρους, τη γνώση και την επιρροή τους. Για αυτό, ως ασφαλιστική εταιρεία, αναγνωρίζουμε αυτόν τον ρόλο και προσπαθούμε να συμμετέχουμε ενεργά σε δράσεις που δημιουργούν ουσιαστική προστιθέμενη αξία για την κοινωνία.

Μέσα από την ανάδειξη ανάλογων παραδειγμάτων, προσκαλούμε όλους σε έναν ευρύτερο κοινωνικό διάλογο γύρω από το τι σημαίνει αναπηρία, ισότητα, προσβασιμότητα και τελικά ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η κοινωνία μας οφείλει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, γένους, χρώματος ή κινητικών δυσκολιών, να μπορούν να διεκδικούν τα όνειρά τους και να τα πραγματώνουν. Για αυτό στην ΟΡΙΖΩΝ στεκόμαστε σταθερά δίπλα σε όλους και προχωράμε Μαζί, Ασφαλώς.

Πόσο διήρκεσε η αποστολή στο Κιλιμάντζαρο, τι προετοιμασία χρειάστηκε; Ποια ήταν η δυσκολότερη στιγμή, η μεγαλύτερη πρόκληση στη διαδρομή;

Βασίλης Σπυρόπουλος: Η αποστολή μας στο Κιλιμάντζαρο διήρκεσε επτά ημέρες. Ήταν το αποκορύφωμα μηνών φυσικής, ψυχολογικής αλλά και τεχνικής προετοιμασίας, καθώς έπρεπε όχι μόνο να ανέβουμε ένα από τα πιο απαιτητικά βουνά στον κόσμο, αλλά και να εξασφαλίσουμε με απόλυτη ασφάλεια τη μεταφορά ενός τετραπληγικού φίλου μας – ενός ανθρώπου που αποτέλεσε και την ψυχή της ομάδας.

Η δυσκολότερη στιγμή ήρθε λίγο πριν την τελική ανάβαση στην κορυφή. Το οξυγόνο μειωμένο, το σώμα εξαντλημένο, και οι κλίσεις απαιτητικές. Όμως, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν ήταν η ανηφόρα, αλλά να κρατήσουμε το βλέμμα και την καρδιά μας στο σκοπό: να φτάσουμε όλοι μαζί στην κορυφή, ως ένα. Και όταν τελικά πατήσαμε εκεί, δεν ήταν απλώς μια νίκη απέναντι στο βουνό – ήταν μια νίκη της θέλησης, της αλληλεγγύης και του ανθρώπινου δυναμικού που μπροστά στις αντιξοότητες ενώνεται ακόμη περισσότερο και με σθένος κατακτά την κορυφή.

Πως αισθανθήκατε πατώντας στην κορυφή; Ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις και οι πρώτες κινήσεις; Ποια είναι η επόμενη κορυφή;

Κωνσταντίνος Παπαντωνάκος: Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα όσον αφορά το υψόμετρο, αλλά τα συναισθήματά ήταν τόσο ανάμεικτα, να κυμαίνονται ανάμεσα σε κούραση, χαρά και την ελπίδα για την επίτευξη του στόχου μας. Ταυτόχρονα, είχα κι ένα καινούριο συναίσθημα, το οποίο έχει να κάνει με τους φίλους μας τους Τανζανούς, οι οποίοι όχι απλά μας βοήθησαν να καταφέρουμε αυτό που είχαμε βάλει ως στόχο, αλλά φαινόταν από τα τραγούδια και τους χορούς που έκαναν την ώρα που πατήσαμε στα 5.895 μέτρα, ότι το ήθελαν το ίδιο με εμάς. Είχαν αυτήν την λαχτάρα που αισθανόμασταν κι εμείς, ανεξάρτητα αν είχαν ανέβει την συγκεκριμένη κορυφή πάρα πολλές φορές. Η εικόνα αυτή, πιστεύω, θα μείνει χαραγμένη στην μνήμη μου για πάντα!

Οι πρώτες μου σκέψεις όταν πλησιάζαμε την κορυφή ήταν ότι τα καταφέραμε και πήγαμε κόντρα στα προγνωστικά πάρα πολλών, για το αν θα τα καταφέρουμε ή όχι. Μόλις είδα τα πανηγύρια των αφρικανών με έπιασαν κυριολεκτικά τα κλάματα από τη χαρά και τη συγκίνηση, και πήγα αμέσως στον Βασίλη να τον πάρω αγκαλιά. Ήταν απ’ τους πρώτους που είχαν φτάσει, πριν από τους υπόλοιπους της ομάδας μας, επάνω στην κορυφή, παρέα με τον Τρύφωνα, τον άλλον μας τον φίλο. Ενώ προσπαθούσα ειλικρινά να συνειδητοποιήσω το τί ακριβώς έχουμε καταφέρει, περίμενα να εμφανιστεί κάπου στον ορίζοντα κι η κοπέλα μου Πολίνα, ο Πέτρος (είχε αναλάβει τη φωτογραφία και ήταν ο σκηνοθέτης και ο υπεύθυνος του ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάσουμε μέσω της ΕΡΤ), ο Κωνσταντίνος (φωτογράφος) και ο Αργύρης (φωτογράφος), ώστε να μπορέσω να ηρεμήσω ότι είναι όλοι τους καλά, γιατί είχαμε χωριστεί κατά τη διάρκεια της διαδρομής, κι η αγωνία προφανώς να τα καταφέρουμε όλοι ήταν έκδηλη.

Θυμάμαι πως οι κινήσεις μου ήτανε σαν αυτόματες. Θέλαμε όλοι να πάρουμε αγκαλιά όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό το κατόρθωμα, όπως και κάναμε, με δάκρυα στα μάτια και απόλυτη χαρά στην ψυχή! Δεν γνωρίζω ποιος θα είναι ο επόμενος στόχος μας, υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια στο τραπέζι, αλλά είμαστε ενθουσιασμένοι που θα είμαστε παρέα και πάλι και θα μπούμε στη διαδικασία να αποφασίσουμε τον επόμενό μας στόχο, ως ομάδα!

Τι αποκομίσατε από την αποστολή αυτή; Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θα θέλατε να μεταδώσετε; Ποιος είναι ο επόμενος στόχος;

Παναγιώτης Δεληγιάννης: Αποκομίσαμε ανεκτίμητες εμπειρίες που θα μας συντροφεύουν σε όλη μας τη ζωή. Τα μαγευτικά τοπία που ξεδιπλώνονταν κατά μήκος της διαδρομής, η θετική ενέργεια και η ξεχωριστή κουλτούρα των ντόπιων συνοδοιπόρων και συναναβατών μας, χαράχτηκαν ανεξίτηλα στη μνήμη και στην καρδιά μας.

Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι, αν υπάρχει θέληση και η κατάλληλη υποστήριξη, μέσα από μια ομάδα εμπιστοσύνης, μπορούν να γίνουν τα αδύνατα δυνατά.

Προς το παρόν, εδώ στην Αθήνα, στα “χαμηλά”. Δεν έχουμε κάτι στα άμεσα σχέδια μας, αλλά η ζωή είναι απρόβλεπτη και οι σκέψεις πολλές. Θα το εξετάσουμε ως ομάδα και θα συναποφασίσουμε.

Ποια είναι η έννοια της λέξης συνοδοιπόρος για εσάς;

Παναγιώτης Δεληγιάννης: Συνοδοιπόρος, για εμένα, είναι εκείνος που στέκεται πλάι σου — τόσο στην ώρα της μάχης, όσο και στη στιγμή της ανάπαυλας. Στα εύκολα και στα δύσκολα. Εκείνος που αφουγκράζεται τη σιωπή σου, που δεν χρειάζεται λόγια για να σε καταλάβει, ούτε απαιτεί εξηγήσεις για το παραμικρό. Γιατί με τον συνοδοιπόρο που έχουμε επιλέξει να πορευτούμε στη ζωή, μιλάμε μια γλώσσα άηχη — κι όμως βαθιά γνωστή.