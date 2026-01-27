Την κοινή γραμμή της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο ζήτημα της μείωσης των προμηθειών μέσα από το δικαίωμα συμβολαίου και το κάλεσμα στις ασφαλιστικές εταιρείες για να βρεθεί λύση ανέδειξε η χτεσινή συνάντηση των ΕΑΔΕ, ΕΕΑΕ, ΠΟΑΔ και ΕΕΑ. Ως προς τις αποφάσεις, επικυρώθηκε η πρόθεση για νομική διεκδίκηση, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση για διάλογο και δόθηκε έμφαση στη συνέχιση της μαζικής ψηφοφορίας για τον καθορισμό περαιτέρω ενεργειών. Κοινή συνιστώσα στις ομιλίες ήταν ότι οι διαμεσολαβητές αιτούνται κανόνες ισονομίας και διαφάνειας αλλά και σεβασμό στα συμφωνηθέντα.

της Βίκυς Γερασίμου



Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του ΕΕΑ χαρακτήρισε την απόφαση για τη μείωση των προμηθειών ως παράνομη και καταχρηστική. Τόνισε ότι ο κλάδος είναι έτοιμος να προσφύγει στη δικαιοσύνη εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση στο κάλεσμα για διάλογο. Παράλληλα ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αναμένει από την πολιτεία να παρέμβει για τον έλεγχο του κόστους νοσηλίων και την τήρηση δίκαιων κανόνων στην αγορά. Ολοκληρώνοντας, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τις εταιρείες και την πολιτεία τονίζοντας ότι δεν θα αποδεχθεί ο κλάδος τη μονομερή μείωση προμηθειών μέσα από την τακτική του δικαιώματος συμβολαίου για να μην υπονομευτεί και το μέλλον των επόμενων γενεών ασφαλιστών. Ανέφερε ότι ο αγώνας αφορά και την προστασία του καταναλωτή, ο οποίος πλήττεται από τις υπέρογκες αυξήσεις στα ασφάλιστρα και τις αυθαιρεσίες των ιδιωτικών νοσοκομείων και κάλεσε όλους τους διαμεσολαβητές να εγγραφούν στα σωματεία τους και να συμμετέχουν ενεργά, τονίζοντας ότι η ενότητα που επιδείχθηκε στην εκδήλωση είναι το ισχυρότερο όπλο του κλάδου.



Ο Δημήτρης Γαβαλάκης, ΓΓ του ΕΕΑ επισήμανε την ανάγκη για καθαρούς κανόνες και δίκαιη αμοιβή, αναφέροντας ότι πρόκειται για μία “κοινή προσπάθεια όλων των εκλεγμένων του ασφαλιστικού κλάδου για να αναδειχθεί το πρόβλημα αλλά και η νομική διάσταση μιας και οι πρακτικές αυτές είναι καταχρηστικές”. Στη συζήτηση συμμετείχε ο νομικός σύμβουλος Περικλής Πολυχρονίδης που παρουσίασε τη νομική γνωμοδότηση σχετικά με τη μείωση των προμηθειών και το «δικαίωμα συμβολαίου», χαρακτηρίζοντας τις πρακτικές αυτές αντισυμβατικές και καταχρηστικές. Το δικαίωμα συμβολαίου όπως ανέφερε δεν είναι νομοθετημένο και πως η προμήθεια υπολογίζεται επί του καθαρού συμβολαίου αφού έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα συμβολαίου.

Ο Ηλίας Τσολάκης, πρόεδρος της ΠΟΑΔ, χαρακτήρισε το ζήτημα ως ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών και υποστήριξε ότι μόνο με δραστικές λύσεις επί του πεδίου μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα και κάλεσε σε παραμερισμό των διαχωρισμών, τονίζοντας ότι η μάχη δίνεται για την επιβίωση του επαγγέλματος και των επόμενων γενεών.

Ο Κώστας Ρούσσης, ΕΑΔΕ, ανέφερε ότι οι ασφαλιστές είναι μέρος της λύσης και όχι το πρόβλημα και η μεγάλη συμμετοχή δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. Σημείωσε ότι ακόμα και αν κοπούν οι προμήθειες, το πρόβλημα του κόστους υγείας δεν θα λυθεί αν συνεχίσει να ανεβαίνει το κόστος των νοσηλίων, ενώ παράλληλα θα χαθεί η εμπιστοσύνη στον θεσμό. Το πραγματικό κόστος πρόσκτησης δεν ξεπερνά το 15%, προ φόρων και εξόδων, ένα ποσοστό εξαιρετικά χαμηλό για έναν ελεύθερο επαγγελματία που εξυπηρετεί τον πελάτη 24 ώρες το 24ωρο.

Ο Χάρης Αλεξόπουλος, μιλώντας υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (ΕΕΑΕ), εστίασε στην ιστορική ευθύνη του σωματείου και στην ανάγκη συλλογικής δράσης. Υπογράμμισε ότι η ΕΕΑΕ είναι το αρχαιότερο σωματείο στον χώρο της διαμεσολάβησης, με 88 χρόνια ιστορίας, έχοντας πρωτοστατήσει σε όλους τους μεγάλους αγώνες του κλάδου. Ανέφερε μάλιστα ότι η Ένωση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και δημοσίευση νόμων που επηρεάζουν το επάγγελμα, με αποκορύφωμα τον νόμο 4583. Δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα με τις επισημάνσεις του νομικού συμβούλου σχετικά με τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις και τους νομικούς όρους που διέπουν τη σχέση των ασφαλιστικών εταιρειών με τους διαμεσολαβητές. Σημείωσε ότι η Ένωση διαθέτει διαχρονικά νομικό σύμβουλο που καθοδηγεί τις κινήσεις της.

Ο Κώστας Αλφιέρης, Πρόεδρος ΣΕΜΑ, είπε ότι η προμήθεια του διαμεσολαβητή δεν είναι ένα κόστος που πρέπει να κόβεται, αλλά μια επένδυση που προστατεύει τον ασφαλισμένο. Η οριζόντια μείωση των προμηθειών χωρίς αντικειμενικά κριτήρια οδηγεί σε λιγότερους πόρους για εξυπηρέτηση, μεγαλύτερους λειτουργικούς κινδύνους και τελικά σε χειρότερη εμπειρία για τον ασφαλισμένο.

Η Χριστίνα Φυτέα, Πρόεδρος της Επιτροπής Πρακτόρων του ΕΕΑ, μίλησε για τον πολυδιάστατο ρόλο του ασφαλιστή και τη σημασία της διαφάνειας στις συνεργασίες.

Ο Δημήτρης Μουντάκης (Πρόεδρος Διαμεσολαβητών Χανίων και ΓΓ της ΠΟΑΔ ) προειδοποίησε ότι αν αυτές οι μειώσεις περάσουν «αμαχητί», θα εφαρμοστούν σύντομα από όλες τις εταιρείες και σε όλους τους κλάδους ζήτησε από κάθε διαμεσολαβητή να ενημερώσει τους συναδέλφους του, ώστε να υπάρξει μαζική συμμετοχή σε μελλοντικές κινητοποιήσεις στον δρόμο.

Ο Λάμπρος Αποστολιώτης, Πρόεδρος ΠΣΑΣ ζήτησε να τηρούνται οι υπογεγραμμένες συμβάσεις και οι κανόνες, χαρακτηρίζοντάς τα ως «αυτονόητα» για τη λειτουργία του επιχειρείν και τόνισε ότι οι πρακτικές των εταιρειών έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των πελατών. Τέλος κάλεσε το κράτος να παρέμβει καταλυτικά για να διορθώσει τις στρεβλώσεις της αγοράς.

Ο Γιώργος Χατζηγεωργάκης, Πρόεδρος του Συλλόγου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής (ΣΠΑΤΕ), κατά την τοποθέτησή του στην εκδήλωση, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μαζική συμμετοχή και το ενιαίο πρόσωπο της διαμεσολάβησης. Υποστήριξε ότι η κερδοφορία δεν πρέπει να αναζητείται μέσω λογιστικών προσπαθειών και περικοπών, αλλά μέσω οικονομιών κλίμακας και ισχυρών φορολογικών κινήτρων από την πολιτεία,. Πρότεινε μάλιστα οι διαμεσολαβητές και οι εταιρείες να διεκδικήσουν από κοινού την επανεκκίνηση των υποχρεωτικών αστικών ευθυνών επαγγελματιών, την αφαίρεση φόρων ασφαλίστρων από συμβόλαια υγείας ηλικιωμένων και την αφαίρεση ΦΠΑ από τα νοσήλια και την εφαρμογή των DRGs.

Ο Βασίλης Μουντάκης, πρόεδρος της ΠΕΚΑΠ στην παρέμβασή του είπε ότι απαιτείται μία δυναμική για να περαστεί ξεκάθαρα το μήνυμα στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο Δημήτρης Κρέτσης, Πρόεδρος Συλλόγου Δυτικής Ελλάδος, ανέφερε ότι οι διαμεσολαβητές φέρουν μέρος της ευθύνης επειδή ανέχτηκαν προηγούμενες μειώσεις και επιβολές δικαιωμάτων συμβολαίου χωρίς να αντιδράσουν δυναμικά και προειδοποίησε ότι αν διαρραγούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού, δεν υπάρχει επιστροφή, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως τον «Ροβίκωνα» για τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο κ. Λεωνίδας Μίχας, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, εξέφρασε τον προβληματισμό των διαμεσολαβητών του Πειραιά, των Νήσων και της Δυτικής Αττικής, εστιάζοντας στη νομιμότητα των κινήσεων των εταιρειών. Χαρακτήρισε την ξαφνική αύξηση του δικαιώματος συμβολαίου ως ένα «τέχνασμα» χωρίς καμία επιπλέον παροχή ή προστασία για τον καταναλωτή. Τόνισε ότι η πρακτική αυτή πλήττει τη θεσμική ισορροπία και τη νομιμότητα, συρρικνώνοντας περαιτέρω τα εισοδήματα των επαγγελματιών.

Ο Βασίλης Οπανίδης, Αντιπρόεδρος ΣΔΑΕΘ, εστίασε στην ποιότητα και την αξία του επαγγέλματος, εκπροσωπώντας τους διαμεσολαβητές της Θεσσαλονίκης. Επισήμανε ότι το λειτούργημα του διαμεσολαβητή προσδίδει υπεραξία στον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται τόσο από το κράτος όσο και από τις εταιρείες. Αν και αναγνώρισε το πρόβλημα των αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας, τόνισε ότι η λύση πρέπει να προκύψει μέσα από διάλογο και όχι με μονομερείς κινήσεις «δια της πλαγίας οδού», όπως η αύξηση του δικαιώματος συμβολαίου.

Ο Νικόλαος Τσιάμης, πρόεδρος του Σωματείου στην Ημαθία, υπογράμμισε τη σημασία της ενότητας του κλάδου και δήλωσε επίσημα ότι το σωματείο της Ημαθίας θα βρίσκεται στο πλευρό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ), στηρίζοντας οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους

Κατά τη συζήτηση υπογραμμίστηκε η σημασία της συμμετοχής στη συνεχιζόμενη ψηφοφορία, η οποία έχει ήδη συγκεντρώσει 1.500 ψήφους, σημειώνοντας ότι οι αποφάσεις για τις περαιτέρω δράσεις θα ληφθούν από τα σωματεία (ΠΟΑΔ, ΕΑΔΕ) βάσει της βούλησης των συναδέλφων.