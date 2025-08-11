Μειωμένος κατά 1% καταγράφηκε ο Δείκτης Τιμών Ασφάλισης οχημάτων τον Ιούλιο, σε ετήσια βάση, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι τα ασφάλιστρα κατά την ΕΛΣΤΑΤ μειώνονται, αν και τα στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών δηλώνουν ότι η τάση τιμών είναι ανοδική.

Η διαφορετική προσέγγιση της στατιστικής υπηρεσίας και της αγοράς μάλλον έγκειται στο γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες χρησιμοποιούν πολυπαραμετρικό σύστημα τιμολόγησης, το οποίο αφενός περιορίζει τις ανακοινώσεις προς το δίκτυο για αυξήσεις στα ασφάλιστρα, αφετέρου καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την αξιολόγηση της εξέλιξης των ασφαλίστρων στον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων από την ΕΛΣΤΑΤ.

Στο μεταξύ, στις ασφαλίσεις υγείας, ο Δείκτης Τιμών παραμένει κλειδωμένος στο +7% σε ετήσια βάση, καθότι όπως είναι γνωστό οι ασφαλιστικές εταιρείες συμφώνησαν με το υπουργείο Ανάπτυξης να μειώσουν κατά το ήμισυ τις αυξήσεις ασφαλίστρων τις οποίες είχαν αποφασίσει για το 2025 και ήταν της τάξης του +14%.

Νεότερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο Δείκτη θα δούμε από το 2026, οπότε και θα ισχύσει ο νέος Δείκτης Κόστους Ασφάλισης τον οποίο προετοιμάζει ήδη η ΕΛΣΤΑΤ