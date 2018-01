Πρόστιμο στην εταιρεία παραγωγής “Walking Dead” για το θάνατο του Bernecker

Πρόστιμο για το θάνατο του 33χρονου κασκαντέρ John Bernecker, που πέθανε στα γυρίσματα της σειράς τον Ιούλιο θα πληρώσει η εταιρεία παραγωγής του Walking Dead μετά από απόφαση του Labor’s Occupational Safety and Health Administration.

Ο Bernecker πέθανε από σοβαρό τραυματισμό τον οποίο υπέστη μετά από πτώση σε σκηνικά κατά τα γυρίσματα της σειράς και το αρμόδιο υπουργείο στην Αμερική επέβαλε πρόστιμο 12.500 δολαρίων καθώς η εταιρεία κινηματογράφησης Stalwart Films απέτυχε να διασφαλίσει ότι υπάρχουν όλα τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει ο κασκαντέρ.

Ο 33χρονος έπεσε από ύψος επτά μέτρων στο τσιμέντο και όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Εκτός από το The Walking Dead, ο Μπέρνεκερ είχε εμφανιστεί και στις ταινίες The Fast And The Furious και Get Hard.