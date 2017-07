Πρόσβαση σε όλους στην πρωτοβάθμια περίθαλψη με το NN Care for All

Η NN Hellas δημιουργεί ένα πρωτοποριακό Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας & Πρόληψης, το NN Care for All, το οποίο απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κατάστασης υγείας, χωρίς κανένα ιατρικό έλεγχο.

Το NN Care for All αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους δεν είχαν έως σήμερα τη δυνατότητα να ασφαλιστούν ή επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εξετάσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από τον κρατικό φορέα ασφάλισης.

Πλέον η ΝΝ παρέχει σε όλους ένα πρόγραμμα ασφάλισης με απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις στoν σημαντικό Όμιλο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Aξιοσημείωτο είναι το απεριόριστο της αξίας και του πλήθους των εξετάσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος ετησίως, καταβάλλοντας το 15% του κόστους των εξετάσεων.

Σε περίπτωση προσκόμισης παραπεμπτικού του ΕΟΠΥΥ, η συμμετοχή μηδενίζεται. Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν το NN Care for All, η NN Hellas προσφέρει επιπλέον παροχές σε συνεργασία με τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ: 50% έκπτωση σε οδοντιατρικές υπηρεσίες στα ιδιόκτητα οδοντιατρεία του Ομίλου Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού σε κλινική του Ομίλου Έκπτωση 25% στα έξοδα νοσηλείας σε κλινική του Ομίλου, εφόσον γίνει χρήση βιβλιαρίου ΕΟΠΠΥ.

H κα Μαριάννα Πολιτοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΝΝ Hellas, δήλωσε για το νέο πρόγραμμα: «Για την NN Hellas κάθε ασφαλισμένος είναι ο κανόνας, χωρίς καμία εξαίρεση.

Mε γνώμονα το τρίπτυχο των αξιών της «Νοιαζόμαστε, Είμαστε ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε», η ΝΝ δημιούργησε το NN Care for All που στοχεύει στη φροντίδα των ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα τους με την προσφορά ουσιαστικών λύσεων για την ασφάλιση της υγείας τους.» Για την απόκτηση του Προγράμματος NN Care for All, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Ασφαλιστικό τους Σύμβουλο ή απευθείας με την NN Hellas στα τηλέφωνα 801 100 200 300 – 210 950 6000.