Την Grant Thornton προκειμένου να καταρτίσει πρόταση με εναλλακτικές για την οργάνωση ενός νέου νοσοκομείου που θα λειτουργήσει ως ΣΔΙΤ, εξουσιοδότησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Στόχος της είναι να εξασφαλίσει μία νέα πηγή παροχής ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών, με ανταγωνιστικό κόστος έναντι αυτών που παρέχουν σήμερα τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες να καταβάλουν χαμηλότερες αποζημιώσεις σε όσους κάνουν χρήση ασφαλιστηρίων του κλάδου υγείας.

Μεταξύ άλλων ο εξωτερικός σύμβουλος θα αναζητήσει τρόπους χρηματοδότησης του εν λόγω εγχειρήματος, διερευνώντας παράλληλα το πώς θα συμμετάσχει το Δημόσιο στη σχετική επένδυση, ποιες εναλλακτικές χρήσης ακινήτων υπάρχουν, καθώς και τις συνέργειες που θα μπορούσε να αναπτύξει η υπό ίδρυση δομή με το σύστημα των κρατικών νοσοκομείων

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση της Grant Thornton αναμένεται να παραδοθεί στην Ένωση τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Η πρωτοβουλία της ασφαλιστικής αγοράς αναλήφθηκε μετά από δημόσια πρόταση του υπουργείου Υγείας για τη συγκρότηση ανάλογης μονάδας.