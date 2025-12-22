Σε άρθρο του στο περιοδικό της ΕΕΑΕ ο νέος πρόεδρος, Χ. Αλεξόπουλος αναφέρει:

“Με ιδιαίτερη χαρά , διάθεση και συγκίνηση, αναλαμβάνω την προεδρία για δεύτερη φορά στην Ένωσή μας, Θητεία που εξ αρχής καθίσταται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς η Δήμητρα Λύχρου άφησε έργο και προσφορά ανεκτίμητα και μία σπουδαία κληρονομιά σε όλους μας.

Αισθάνομαι όμως ιδιαίτερα τυχερός, καθώς το νέο μας Συμβούλιο διαθέτει φρεσκάδα…, με πολλά νέα και νεαρά πρόσωπα στη σύνθεσή του. Αυτό από μόνο του, σηματοδοτεί την ανανέωση που είναι αναγκαία σε κάθε οργανισμό, καθώς οι εξελίξεις είναι αλματώδεις σε όλα τα επίπεδα και χρειάζεται εγρήγορση, μαχητικότητα και συνεχή προσπάθεια.

Καλούμαστε να «τρέξουμε» πολλά θέματα και να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και χρόνιες παθογένειες της αγοράς που μας ταλανίζουν. Προτεραιότητες μας θα είναι η καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού από όπου και αν προέρχεται, η μη καταστρατήγηση των συμβάσεων μας μέσω κινήσεων των ασφαλιστικών εταιρειών όπως για παράδειγμα οι αυξήσεις του δικαιώματος συμβολαίων, η προστασία των καταναλωτών από τις μεγάλες αυξήσεις στον κλάδο υγείας, αλλά και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας.

Καλούμαστε επίσης να καταστήσουμε την Ένωσή μας, ακόμη πιο εξωστρεφή, ισχυρή και αποτελεσματική. Να αναπτύξουμε καλύτερες σχέσεις με φορείς και θεσμούς της αγοράς μας, και να μεταφέρουμε γνώση και πληροφορία σε «πραγματικό» χρόνο προς τα Μέλη μας. Γνωρίζουμε ότι το μέλλον, απαιτεί στρατηγική προσαρμογή και ότι η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη ήδη αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Πιστεύουμε όμως ότι τίποτε από αυτά, δεν θα αντικαταστήσει την αξία της ανθρώπινης σχέσης και της προσωπικής συμβουλής.

Σας χρειαζόμαστε όλες και όλους δίπλα μας σε αυτόν τον αγώνα. Γιατί μόνο με την ενεργή συμμετοχή των Μελών μας, θα καταφέρουμε να πετύχουμε στόχους και να βελτιώσουμε τις συνθήκες της αγοράς μας και του επαγγέλματός μας”.