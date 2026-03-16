Με στόχο την ουσιαστική και άμεση επικοινωνία με τους ανθρώπους της Υδρογείου Ασφαλιστικής, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Παύλος Κασκαρέλης, και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Giuseppe Zorgno, εγκαινίασαν τη νέα εταιρική πρωτοβουλία «Πρωινό με τη Διοίκηση», συναντώντας την πρώτη ομάδα εργαζομένων της εταιρείας.

Μέσα από αυτή τη δράση, που θα πραγματοποιείται κάθε μήνα, εργαζόμενοι από διαφορετικά τμήματα θα έχουν την ευκαιρία να συναντούν τη Διοίκηση σε ένα ανοιχτό και εποικοδομητικό περιβάλλον συζήτησης, μοιραζόμενοι σκέψεις, ερωτήματα και ιδέες.



Στην πρώτη συνάντηση αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από τη λειτουργία της εταιρείας, τις εξελίξεις της αγοράς και την πορεία του ομίλου Reale.



Για εμάς, οι άνθρωποί μας αποτελούν τον πυρήνα της ανάπτυξης και της προοπτικής μας. Πρωτοβουλίες όπως αυτή ενισχύουν τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, δημιουργώντας τις βάσεις για ένα εργασιακό περιβάλλον που εξελίσσεται μαζί με τους ανθρώπους του.

Πηγή: linkedin