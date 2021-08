Share on Facebook

Η Marsh συνεργάζεται με την Amazon για τη δημιουργία ενός νέου ψηφιακού ασφαλιστικού δικτύου, του Amazon Insurance Accelerator, μέσα από το οποίο οι μικρές επιχειρήσεις που πουλούν υπηρεσίες και αγαθά στο Amazon μπορούν να αγοράσουν κάλυψη ευθύνης προϊόντων.

Η Amazon απαιτεί από τις εταιρείες που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της να έχουν την εν λόγω ασφάλιση , εφόσον οι πωλήσεις τους ξεπερνούν τα $10.000 σε ένα μήνα. Για να βοηθήσει τις εταιρείες να αποκτήσουν αυτήν την ασφάλιση, η Marsh δημιούργησε μια ομάδα ασφαλιστών μικρών εμπορικών επιχειρήσεων και εξασφάλισε παρόχους διανομής ψηφιακών ασφαλίσεων για να βοηθήσει στο σχεδιασμό του Amazon Insurance Accelerator.

Οι πωλητές που εδρεύουν στις ΗΠΑ στο Amazon μπορούν τώρα να λάβουν προσφορές και να αγοράσουν ένα συμβόλαιο που καλύπτει τις ανάγκες τους και τις απαιτήσεις της Amazon από έναν από τους τρέχοντες ασφαλιστές που συμμετέχουν: Chubb, Harborway Insurance που αναλαμβάνει η Spinnaker Insurance Co., Hiscox, Liberty Mutual Insurance, Markel και Travellers.

Τα συμβόλαια διατίθενται ψηφιακά από τους Bold Penguin και Simply Business, Inc. “Η ασφάλιση ευθύνης για τα προϊόντα επιτρέπει στους πωλητές της Amazon να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους, γνωρίζοντας ότι προστατεύονται σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα τους προκαλέσει κατά λάθος σωματική βλάβη ή υλική ζημιά. Ωστόσο, η εύρεση του σωστού ασφαλιστηρίου συμβολαίου στη σωστή τιμή-ειδικά για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις-μπορεί να είναι αποθαρρυντική”, δήλωσε η Anita Sathe, από την Marsh.

«Το Amazon Insurance Accelerator διευκολύνει τους πωλητές να λάβουν ανταγωνιστικές προσφορές από αξιόπιστες ασφαλιστικές που θα σταθούν δίπλα στην επιχείρησή τους και θα τους δώσουν ηρεμία». Στο ασφαλιστικό δίκτυο ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχει και η ασφαλιστική εταιρεία μικρών επιχειρήσεων NEXT Insurance. Η NEXT χειρίζεται ψηφιακά τη διανομή ασφαλιστικών υπηρεσιών μόνη της, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης αποστολής πιστοποιητικών πληροφοριών ασφάλισης. Η NEXT ξεκίνησε στην πραγματικότητα να πουλά ασφάλιση σε πωλητές και αγοραστές της Amazon μέσα στο 2021 στο πλαίσιο του Amazon Business Prime.