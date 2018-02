ΠΣΣΑΣ & GAMA: «Ό,τι χρειαζόμαστε για την επιτυχία το έχουμε μέσα μας»

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, για 6η συνεχόμενη χρονιά, την Παρασκευή & το Σάββατο 9-10/2/2018, στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, το εκπαιδευτικό συνέδριο «ACT-Move your team to the next level» που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΣΑΣ) σε συνεργασία με την GAMA Hellas υπό την αιγίδα της ΕΑΕΕ και του ΕΕΑ.

Στο συνέδριο έδωσαν το παρών την 1η μέρα 400 Συντονιστές & Διοικητικά Στελέχη Εταιρειών και την 2η μέρα 250 Συντονιστές, καταγράφοντας νέο ρεκόρ συμμετοχών.

Στην έναρξη του συνεδρίου προβλήθηκε ένα εντυπωσιακό video από την Ελλάδα και παρουσίαση των ομιλητών και χορηγών. Στη συνέχεια οι σύνεδροι ταξίδεψαν με μελωδίες των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζηδάκη με τον πιανίστα Στράτο Νίνα.

Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε, εκ μέρους της Διοίκησης της GAMA International, η παρουσία της κ. Kari Stringfellow, Sr. Dir of Leadership Development GAMA International, η οποία με την ομιλία της ανέπτυξε τα σημαντικά οφέλη που απολαμβάνουν τα μέλη της. Επίσης, παρουσίασε τα σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχει εκπονήσει η GΑΜΑ Ιnternational και διαθέτει στα μέλη της και τα οποία αφορούν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων των Managers. Η Kari Stringfellow μέσω την ομιλίας της ανέδειξε την σημασία που έχει για την GAMA International το Ελληνικό παράρτημα. Η κ. Bonnie Godsman, δυστυχώς λόγω ασθένειας δεν κατάφερε να παρευρεθεί στο συνέδριο.

Ο επόμενος ομιλητής ήταν ο κ. Joe Jordan, Inspirational speaker and behavioral finance expert, is the author of the award-winning book “Living a Life of Significance” (Acanthus Publishing, 2013), τον οποίο προλόγισε ο Θανάσης Κατσιγιάννης, Μέλος του Board της GAMA Hellas, αναφερόμενος στο πλούσιο βιογραφικό του. Η παρουσίασή του είχε θέμα “A Guide to Thriving in a Changing World”. Με μία εμπνευσμένη ομιλία όπως άλλωστε σε όλη τη διαδρομή του στα συνέδρια της GAMA προσέγγισε τους τέσσερις σημαντικούς τομείς στο χώρο μας όπου συντελούνται σημαντικές αλλαγές και επηρεάζουν τη βιομηχανία μας. Πιο συγκεκριμένα την Τεχνολογία, το Εποπτικό Πλαίσιο, την λειτουργία του Ιδιωτικού και του Κρατικού Τομέα αλλά και το Δημογραφικό, δείχνοντας την σημαντική αξία της ικανότητας προσαρμογής που πρέπει να έχει ο σύγχρονος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής για να αντεπεξέλθει στις καινούργιες απαιτήσεις. Η αξία του σκοπού κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, η δυνατότητα να αντιμετωπίσεις το φόβο, αλλά και η προσέγγιση των ασφαλιστικών λύσεων μέσα από την αξία της συμβουλής, αποτελούν για τον κ. Joe Jordan βασικά συστατικά της επιτυχίας. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, δεν είναι το προϊόν που έχει αξία αλλά η προσωπικότητα του συμβούλου και η μεθοδολογία του. Επισήμανε την αξία της παρουσίασης πραγματικών ιστοριών κατά την διάρκεια της επικοινωνίας με τους πελάτες και με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, μέσω προσωπικού του παραδείγματος, ανέδειξε την αξία της πρόνοιας για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της μακροχρόνιας φροντίδας στην Τρίτη ηλικία.

Στη συνέχεια ο κ. Athan P. Vorilas, CLU, CMFC, CLTC, President / Managing Partner of Lighthouse Financial Network, LLC, παρουσίασε το θέμα “Creating a Culture of Passion and Purpose”. Ο κ. Athan Vorilas έγινε δεκτός από το κοινό με ένα ιδιαίτερα έντονο χειροκρότημα αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του την συνεισφορά στην ίδρυση και πορεία της GAMA Hellas, όπως άλλωστε τόνισε ο Δημήτρης Γαβαλάκης στη σύντομη παρουσίαση του ομιλητή. Στην ομιλία του «ο Θανάσης», όπως ζήτησε να τον αποκαλούν στην Ελλάδα, αφού περιέγραψε την αξία της δυναμικής παρουσίας του Ελληνικού παραρτήματος και των δράσεών του, τόνισε όλα τα πλεονεκτήματα που έχουν τα μέλη, παρακινώντας το κοινό να εγγραφεί αλλά και να συμμετέχει στο ετήσιο Lamp στην Αμερική. Η εξαιρετική του ομιλία ήταν επικεντρωμένη στην αξία που έχει η ύπαρξη κουλτούρας στη λειτουργία της ομάδας ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Δίνοντας το παράδειγμα της εταιρείας του και περιγράφοντας δικές του πρακτικές, έδωσε στο κοινό ερεθίσματα και ιδέες για το πως η σωστά διαμορφωμένη κουλτούρα της ομάδας μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία. Στη συνέχεια ανέλυσε πως το πάθος και ο σκοπός είναι απαραίτητα συστατικά επιτυχίας αλλά και την αναγκαιότητα της αλλαγής στο σύγχρονο περιβάλλον, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τις βασικές αρχές που ακολουθεί στο management.

Την πρώτη μέρα του συνεδρίου ο κ. Gary H. Schwartz, CLU, ChFC, CRPC, Senior Vice President, Advisor Growth & Development, North Star Resource Group, παρουσίασε το θέμα “Introduction to Future Facing Financial Practice Workshop”, κάνοντας ουσιαστικά μία εισαγωγή για την ενδιαφέρουσα ομιλία του, της 2ης μέρας.

Την εκδήλωση άνοιξε η κ. Φανή Θεοφανίδου, υπεύθυνη επικοινωνίας της GAMA Hellas, προσφωνώντας τους επίσημους καλεσμένους και καλώντας για χαιρετισμό τον κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρο ΕΕΑ και την κα Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γεν. Διευθύντρια ΕΑΕΕ.

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, ανέδειξε την αξία της συνεργασίας του ΠΣΣΑΣ με την GAMA, όλα αυτά τα χρόνια, συγχαίροντας τόσο τα προηγούμενα ΔΣ όσο και το τωρινό καθώς επίσης και το Board της GAMA Hellas. Θέτοντας το πλαίσιο του οικονομικού περιβάλλοντος εξέφρασε συγκρατημένα αισιόδοξη ματιά για την πορεία της χώρας αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ασφαλιστική βιομηχανία. Επιπλέον διατύπωσε τη δέσμευση, ότι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών θα είναι δίπλα σε κάθε πρωτοβουλία που θα προωθεί τα συμφέροντα της Ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και θα αναδεικνύει το ρόλο της, μέσω της επιτροπής διαμεσολάβησης που την Προεδρία της ανέλαβε ο μέχρι πρότινος Πρόεδρος του ΠΣΣΑΣ Δημήτρης Γαβαλάκης.

Η κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη αναφέρθηκε στο σημερινό περιβάλλον το οποίο γίνεται ανταγωνιστικό και απαιτητικό. Η αδιαμφισβήτητη αξία της ασφάλισης, αυξάνει το ρόλο της ενισχύοντας παράλληλα την προστασία του πελάτη μέσω της ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονιστικών πλαισίων Πανευρωπαϊκά. Κλείνοντας αναφέρθηκε στις τεράστιες ευκαιρίες στους κλάδους υγείας και σύνταξης και στον σημαντικό ρόλο του σημερινού διαμεσολαβητή και ιδιαίτερα του Συντονιστή.

Στη συνέχεια η κ. Φανή Θεοφανίδου προσφώνησε τους εκπροσώπους των Platinum Χορηγών κ.κ. Εμμανουήλ Κούτη, Διευθυντή Πωλήσεων Interamerican, κ. Κώστα Σώκο, T.A. Sales Manager NN Hellas και κ. Μιχάλη Τάτση, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Πωλήσεων Εθνικής Ασφαλιστικής.

Κατόπιν το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του ΠΣΣΑΣ και Πρόεδρος της GAMA Hellas κ. Ι. Τοζακίδης, ο οποίος στην εισήγησή του με θέμα «Αποτελεσματική Ομάδα» περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο προβάλλοντας video (The 4 types of team members You can Hire) το νόημα της Αποτελεσματικής ομάδας. Παρουσίασε την ταυτότητα εγγραφής του στο ΕΕΑ το 1979 ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος δηλώνοντας ότι είναι υπερήφανος που υπηρετεί την Ασφαλιστική διαμεσολάβηση 40 συναπτά έτη.

Με το σύνθημα είμαστε «όλοι μαζί» αναφέρθηκε στην αξία της οικονομικής ασφάλειας των πολιτών. Απευθυνόμενος στους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιά υπό την καθοδήγηση του καθηγητή κ. Γιάννη Πολλάλη έδωσε το μήνυμα ότι οι νέοι είναι μαζί μας, θέλουμε να τους κρατήσουμε κοντά μας και μπορεί να έχουν μια λαμπρή καριέρα στην ασφαλιστική αγορά. Έκλεισε λέγοντας: «Ό,τι χρειαζόμαστε για την ευτυχία και την επιτυχία το έχουμε μέσα μας. Στην καρδιά και στο μυαλό μας».

Ευχάριστη έκπληξη του Συνεδρίου αποτέλεσε η παρέμβαση του κ. Ed. Deutschlander, CEO της NORTH STAR RESOURCE GROUP ο οποίος μέσω ενός ολιγόλεπτου video, φορώντας τα χρώματα της Ελλάδος, μετέφερε τους χαιρετισμούς του στο ακροατήριο και εκδήλωσε τον ενθουσιασμό του για το Συνέδριο, υπενθυμίζοντας στους Συνέδρους την υπόσχεση που είχαν δώσει στο εαυτό τους στο συνέδριο του 2017.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του κ. Gary H. Schwartz, ο κ. Ι. Τοζακίδης και τα μέλη του Board της GAMA Hellas, στα πλαίσια της Ελληνικής φιλοξενίας, προσέφεραν στους ομιλητές δώρα με συμβολισμούς που προέρχονται από την Αρχαία Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα παρέδωσαν στον κ. Joe Jordan «το κλαδί ελιάς με τους καρπούς». Στον κ. Athan Vorila «το περιστέρι». Στον κ. Gary Schwartz «το κλαδί δάφνης». Τέλος, στην κ. Kari Stringfellow, «το Στεφάνι Δόξας».

Στο πλαίσιο της απονομής ο κ. Ι.Τοζακίδης απένειμε τιμητική πλακέτα στον τέως Πρόεδρο του ΠΣΣΑΣ κ. Δ. Γαβαλάκη για την πολύτιμη προσφορά του στον Σύνδεσμο, αναφέροντας ότι οι άνθρωποι πρέπει να δικαιώνονται και να αναγνωρίζονται για το έργο που έχουν προσφέρει. Ιδιαίτερα συγκινητικό video προβλήθηκε με στιγμές από τα 6 χρόνια που υπηρέτησε ο κ. Γαβαλάκης το Σύνδεσμο ως Πρόεδρος. Κλείνοντας ο κ. Τοζακίδης είπε: «σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, μια μικρή απονομή για ένα μεγάλο έργο».

H 1η μέρα του συνεδρίου έκλεισε με το πάνελ των κ.κ. Kari Stingfellow, Joe Jordan, Athan P. Vorilas, Gary H. Schwartz, «Ρωτήστε τους ειδικούς». Η κ. Φανή Θεοφανίδου συντόνισε τις life ερωτήσεις του ακροατηρίου που αφορούσαν θέματα της καθημερινότητας των managers μέσω τoυ συστήματος conferience.

Στην αρχή της δεύτερης μέρας των εργασιών του συνεδρίου υπήρξε σύντομη εισήγηση από τον Έλληνα ομιλητή κ. Μάκη Βασιλείου, Senior HR Leader | Chief Trainer | Sales Expert, ο οποίος παρότι δεν προέρχεται από τον χώρο της ασφαλιστικής αγοράς, μπόρεσε να δώσει στους συμμετέχοντες χρήσιμες συμβουλές management, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη αξία για την καθημερινή δραστηριότητα του Συντονιστή. Περιέγραψε με ιδιαίτερη σαφήνεια την αξία της καταγραφής των βημάτων της πώλησης και την αναγκαιότητα της μέτρησης των αποκλίσεων σε κάθε βήμα ως πολύτιμο εργαλείο αξιολόγησης της παραγωγικής διαδικασίας καθώς βοηθά στην άμεση αξιολόγηση και στην δυνατότητα παρέμβασης στο στάδιο που απαιτείται βελτίωση. Παρατήρηση, ανατροφοδότηση και παρακίνηση αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες management στην εισήγηση του κ.. Βασιλείου τους οποίους και ανέπτυξε στην παρουσίασή του με θέμα “Find Your Sales Growth Potential”.

Βασικός ομιλητής του συνεδρίου, έχοντας την ευθύνη του workshop της 2ης μέρας, ήταν ο κ. Gary H. Schwartz με θέμα παρουσίασης “Building a Future Facing Financial Practice”. Ο Κλέαρχος Πεφάνιος, πρώην Πρόεδρος της GAMA Hellas, κατά την παρουσίαση του Gary, και στις 2 εισηγήσεις, τόνισε τα σημαντικά παραγωγικά αποτελέσματά του στη μακροχρόνια καριέρα του αλλά και τη διαρκή διάθεσή του για συνεισφορά.

Αφού έκανε μια σύντομη ανάλυση της Αμερικάνικης αγοράς και της πορείας των ασφαλιστικών κλάδων τα τελευταία χρόνια, παρουσίασε ανάγλυφα τα πλεονεκτήματα της προσωπικής συμβουλής απέναντι στους αυτοματοποιημένους τρόπους πώλησης ασφαλιστικών και αποταμιευτικών προϊόντων. Σκοπός και όραμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή αποτέλεσαν επίκεντρο σε σημαντικό μέρος της ομιλίας του τόσο την πρώτη μέρα όσο και στην αναλυτική προσέγγιση της δεύτερης ημέρας. Αναδεικνύοντας το όραμα σε βάθος και προσαρμοσμένο στη δουλειά του συμβούλου απέδειξε την ιδιαίτερη αξία του στην ανάπτυξη τόσο του ατόμου όσο και της ομάδας. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας μεθόδους κατηγοριοποίησης του πελατολογίου, απέδειξε πως ο επαγγελματίας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής αλλά και ο manager μπορούν να εκμεταλλευτούν καλύτερα το υπάρχον πελατολόγιό τους αναπτύσσοντας ακόμα μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Παρουσιάζοντας περιπτώσεις επαγγελματιών από την εταιρεία του, τους οποίους παρακολουθεί και εποπτεύει, έδειξε πως τα σημαντικά αποτελέσματα δεν να είναι απλά μία ευχή αλλά μπορούν να γίνουν πράξη ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία. Ανέδειξε την αξία της συμβουλής, όπως μόνο ο επαγγελματίας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μπορεί να παρέχει, δείχνοντας ότι αυτό είναι το οποίο αναζητά ο πελάτης μας σήμερα. Τέλος βοήθησε το κοινό να γνωρίσει σύγχρονους τρόπους εξεύρεσης υποψηφίων πελατών, επιπλέον των ήδη γνωστών, αλλά και μεθόδους αξιολόγησης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ώστε ο manager να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο του επιλέγοντας τους κατάλληλους με επίκεντρο, πάντα, το όφελος της ομάδας.

Τα Μέλη του ΔΣ του ΠΣΣΑΣ κ.κ. Ι. Τοζακίδης, Κ. Ρούσσης, Σ. Κουφογεώργος, Στ. Σταυρόπουλος, Α. Αλεξίου, Χ. Φυτέα & Εμ. Πετρόχειλος, νιώθουν την υποχρέωση να ευχαριστήσουν όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση του συνεδρίου:

Το Board GAMA HELLAS, κ. Κλ. Πεφάνιο, Θ. Κατσιγιάννη, Δ. Γαβαλάκη

Το υποστηρικτικό προσωπικό του ΠΣΣΑΣ και της GAMA Hellas

Την εθελοντική ομάδα του Συνεδρίου

Τους χορηγούς: PLATINUM SPONSORS ήταν οι εταιρίες INTERAMERICAN, NN Hellas & ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ GOLD SPONSORS ήταν οι εταιρίες CNP CYPRIALIFE – ΖΩΗΣ, EUROLIFE ERB Ασφαλιστική, GENERALI Hellas, GROUPAMA Ασφαλιστική, METLIFE και PRIME Insurance. SILVER SPONSORS ήταν οι εταιρίες AIG, EUROLIFE LTD, INTERASCO, UNIVERSAL Life και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ. PRINT SPONSOR η LIFE PLAN

Καθώς και για τη συμμετοχή τους: CROMAR, DAS HELLAS και METROPOLITAN HOSPITAL.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί, ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας της GAMA Hellas, να επεκτείνει τα μέλη της και στην Κύπρο, ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή η συμμετοχή της CNP ΖΩΗΣ-CYPRIALIFE, EUROLIFE Ltd και UNIVERSAL LIFE.