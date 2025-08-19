Περιορισμένες ζημιές αναμένουν οι ασφαλιστικές από τις φωτιές του καλοκαιριού, δεδομένου ότι τα κίνητρα που έχουν δοθεί από το κράτος για την ασφάλιση των σπιτιών έχουν αυξήσει σε μικρό ποσοστό τα ασφαλισμένα κτίρια στην Ελλάδα.

Στην χώρα μας μόλις το 18,2% των κατοικιών έχουν ασφαλιστική κάλυψη για φυσικά φαινόμενα και σεισμό και στις περιοχές που σημειώθηκαν οι πυρκαγιές -πέρα από την Αττική που περίπου μία στις 4 κατοικίες είναι ασφαλισμένες- τα ποσοστά κάλυψης στο συνολικό αριθμό των σπιτιών είναι μικρά.

Ειδικότερα στην περιφέρεια Ηπείρου είναι 12,2%, στην Πελοπόννησο 15,2%, στα Ιόνια νησιά 15,9% και στο Βόρειο Αιγαίο 10,8%. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες για τις περιουσίες που έχουν ζημιές από τις φετινές φωτιές αναμένουν μόνο τις αποζημιώσεις από το κράτος.

Δεκάδες σπίτια με ζημιές από τις φωτιές

Από τις φωτιές του καλοκαιριού αρκετά σπίτια χαρακτηρίζονται από τις αυτοψίες των ειδικών ως κίτρινα και επομένως χρειάζονται προσεκτική εξέταση πριν την κατοίκηση ή ως κόκκινα και ακατάλληλα λόγω σοβαρών ζημιών. Σπίτια με σημαντικές ζημιές ή μεγάλες καταστροφές καταγράφονται:

61 στους δήμους Σαρωνικού και Λαυρεωτικής

57 στις περιοχές Αχαίας, Ερυμάνθου και Πάτρας

42 σε Πρέβεζα-Άρτα

9 σε Ζάκυνθο

5 σε Χίο

΄Βλέποντας τα ποσοστά των ασφαλισμένων κατοικιών στις περιφέρειες που έχουν ζημιές σε σπίτια από φωτιές συνάγεται ότι τα ποσοστά των αποζημιώσεων που θα έρθουν από την ασφαλιστική αγορά θα είναι χαμηλά.