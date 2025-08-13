Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες το μήνα Αύγουστο και ιδιαίτερα αυτή την εβδομάδα, λόγω των σοβαρών πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα και τη Χίο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, παραγωγικές μονάδες και αυτοκίνητα.

Ανάλογα θα κινηθούν οι ασφαλιστικές και την επόμενη εβδομάδα καθότι όπως εκτιμάται θα ενταθούν τόσο τα αιτήματα αποζημίωσης -που ήδη κάποια πρώτα έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και τα αρμόδια γραφεία των εταιρειών, όσο όμως και τα τηλέφωνα τα οποία κάνουν τις ημέρες αυτές ασφαλισμένοι προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το αν μπορούν και πώς να αποζημιωθούν για ζημιές που υπέστησαν.

Ανώτατα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς θεωρούν ότι εικόνα θα ξεκαθαρίσει προς τα τέλη Σεπτέμβρη, οπότε και θα έχουν συγκεντρωθεί όλες απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις αποζημιώσεις που τελικά θα κληθούν να καταβάλουν ασφαλιστικές εταιρείες. Όπως, βέβαια, σημειώνουν, στην Ελλάδα τα περισσότερα κτίρια, κύριες κατοικίες, εξοχικά, επαγγελματικά, όπως και παραγωγικά ακίνητα είναι ανασφάλιστα, ενώ μια μεγάλη μερίδα ασφαλιστήριων συμβολαίων δεν προβλέπουν πλήρη κάλυψη των ακινήτων για ζημιές από φυσικές καταστροφές, ακραία καιρικά ή αλλά φαινόμενα.

Με αφορμή και αυτές τις εκτεταμένες πυρκαγιές, ανώτατοι παράγοντες του κλάδου εφιστούν για μία ακόμη φορά την προσοχή των ιδιοκτητών ακινήτων για την ασφάλιση των περιουσιών τους, επισημαίνοντας τις εκπτώσεις φόρου επί του ΕΝΦΙΑ που παρέχονται για τις ασφαλισμένες κατοικίες, αλλά και την υποχρεωτική ασφάλιση που προβλέπει ο νόμος για επιχειρήσεις των οποίων ο τζίρος υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ ετησίως.