Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το MDRT Power Workshop, με περισσότερους από 50 ασφαλιστικούς συμβούλους να παρευρίσκονται δια ζώσης και αντίστοιχο αριθμό να συμμετέχει εξ αποστάσεως από όλη την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των δράσεων του MDRT και την ανάγκη για ουσιαστική γνώση στον κλάδο.

Την έναρξη του workshop σηματοδότησε μια διαφορετική συνέντευξη του κ. Νίκου Δαμάλα, μέλους του MDRT, την οποία συντόνισε η Σοφία Ζερβουδάκη, μέλος και Past Country Chair MDRT. Η συζήτηση εστίασε σε καθοριστικές προσωπικές και επαγγελματικές στιγμές της πορείας του ομιλητή, προσφέροντας έμπνευση, συγκίνηση και ουσιαστικά μηνύματα στο κοινό.

Στη συνέχεια, ο κ Λεβεντάκης Δημήτρης από την Ecovis Hellas Ltd ανέλυσε τις πρόσφατες φορολογικές τροποποιήσεις που αφορούν τη φορολόγηση των ομαδικών συμβολαίων υγείας και των επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων, παρουσιάζοντας τις πρακτικές επιπτώσεις για την ασφαλιστική αγορά.

Το workshop ολοκληρώθηκε με ένα δυναμικό πάνελ των κ. Ιωάννη Ξανθόπουλου από την BBF Ltd και κ. Πάνου Χαραλαμπόπουλου από τη Solum PropertySolutions, οι οποίοι ανέλυσαν την τρέχουσα εικόνα της αγοράς και της ενοικίασης ακινήτων, καθώς και το πώς οι εξελίξεις στο real estate επηρεάζουν άμεσα τον ασφαλιστικό και επενδυτικό σχεδιασμό.

Το MDRT Power Workshop ανέδειξε τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης, της ανταλλαγής γνώσης και της διατομεακής προσέγγισης, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του MDRT ως σημείου αναφοράς για την εξέλιξη των επαγγελματιών της ασφαλιστικής αγοράς.

«Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με εξαιρετική δυναμική για το MDRT στην Ελλάδα, με τα νέα μέλη να ξεπερνούν ήδη τα 15 και τον ενθουσιασμό να είναι αισθητός σε κάθε μας δράση. Πρόκειται για ανθρώπους με διάθεση εξέλιξης, εξωστρέφεια και πίστη στη δύναμη της γνώσης και της κοινότητας. Συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά, επενδύοντας στη συνεργασία, στην εκπαίδευση και στη δημιουργία πραγματικής αξίας για τα μέλη μας. Together We Go Further», δήλωσε η Πρόεδρος του MDRT Ελλάδος, κ Κατερίνα Χαραλαμπίδου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η ομιλία του Βασίλης Μπαρτζώκα από την NoSpoon AI, ο οποίος παρουσίασε εξειδικευμένες λύσεις αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή εργασία των ασφαλιστικών συμβούλων, αναδεικνύοντας πώς η χρήση AI μπορεί να εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο και να αυξήσει την αποδοτικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Το επόμενο MDRT Power Workshop προγραμματίστηκε να γίνει στις 20 Φεβρουαρίου 2026, και η Επιτροπή επικοινωνίας του MDRT δουλεύει πυρετωδώς για να ετοιμάσει ένα ακόμη εξαιρετικό λόγο συνάντησης των μελών!