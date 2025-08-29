Η Ford Motor Company ανακαλεί περισσότερα από 355.000 φορτηγά στις ΗΠΑ λόγω προβλήματος με την οθόνη του πίνακα οργάνων, δήλωσε η Εθνική Διοίκηση Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας στις 27 Αυγούστου.

Η ανάκληση επηρεάζει ορισμένα μοντέλα Ford 2025-2026 – F-550 SD, F-450 SD, F-350 SD και F-250 SD – και το F-150 του 2025. Ο πίνακας οργάνων διαχειρίζεται την ψηφιακή οθόνη στο ταμπλό ενός οχήματος, εμφανίζοντας κρίσιμες πληροφορίες όπως ταχύτητα, στάθμη καυσίμου και πλοήγηση.

Ένα IPC που δεν εμφανίζει κρίσιμες πληροφορίες, όπως προειδοποιητικά φώτα ή ταχύτητα οχήματος, αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης, δήλωσε η αρχή ασφάλειας αυτοκινήτων των ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι ο πίνακας ενδέχεται να παρουσιάσει βλάβη κατά την εκκίνηση του κινητήρα και ότι το λογισμικό θα ενημερωθεί από έναν αντιπρόσωπο ή μέσω ασύρματης ενημέρωσης, δωρεάν.

Η Ford ανακαλεί σχεδόν 500.000 οχήματα λόγω διαρροής υγρού φρένων

Η Ford Motor ανακαλεί σχεδόν 500.000 οχήματα στις ΗΠΑ λόγω προβλήματος διαρροής υγρού φρένων, δήλωσε η Εθνική Διοίκηση Οδικής Ασφάλειας στις 28 Αυγούστου.

Ένας σπασμένος σωλήνας στο σύστημα φρένων μπορεί να προκαλέσει διαρροή υγρού, επιμηκύνοντας τις αποστάσεις ακινητοποίησης, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης, ανέφερε η έκθεση.

Η Ford δήλωσε ότι δεν έχει λάβει αναφορές για ατυχήματα ή τραυματισμούς που να συνδέονται με το πρόβλημα.

Η ανάκληση περιλαμβάνει το SUV Edge της Ford, μοντέλο ετών 2015 έως 2018, καθώς και το μεσαίου μεγέθους πολυτελές όχημα της, Lincoln MKX, από το 2016 έως το 2018. Η NHTSA εκτιμά ότι το 1% των ανακληθέντων οχημάτων έχουν το ελάττωμα.

Ξεχωριστά, η Ford ανακαλεί επίσης πάνω από 213.000 οχήματα λόγω ελαττωματικών πίσω φώτων και 100.900 οχήματα λόγω κινδύνου ρήξης του αερόσακου κατά την ανάπτυξη, σύμφωνα με τον φορέα ασφάλειας αυτοκινήτων.