Μια σημαντική κίνηση, που συζητούνταν εδώ και καιρό στους κύκλους της αγοράς, ανακοίνωσε χθες η Ευρώπη Holdings, εισηγμένη εταιρεία του Σωκράτη Κόκκαλη.

Συγκεκριμένα, προχώρησε στην εξαγορά του 50% της Alpha Insurance Brokers, θυγατρικής της Vista Bank Romania, συμφερόντων του Ομίλου Βαρδινογιάννη, εγκαινιάζοντας έτσι τη δραστηριότητά της στη ρουμανική αγορά με στόχο την περαιτέρω επέκταση στα Βαλκάνια.

Η είσοδος της Ευρώπη στη Ρουμανία δεν ήρθε ως έκπληξη, καθώς ήδη από τις αρχές του έτους η Ευρώπη Ασφαλιστική του Νίκου Μακρόπουλου είχε ανακοινώσει ότι εισέρχεται για πρώτη φορά σε ξένη αγορά, μέσω καθεστώτος Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών. Στη Γενική Συνέλευση, μάλιστα, ο ίδιος είχε επιβεβαιώσει τις διαπραγματεύσεις με τη Vista Bank, γεγονός που επικυρώθηκε με τη χθεσινή συμφωνία.

Ο στρατηγικός στόχος της διοίκησης – Σωκράτη Κόκκαλη, Γιάννη Παπαβασιλείου και Νίκου Μακρόπουλου – είναι η διεθνής ανάπτυξη και η συνεργασία με μεγάλες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες που υλοποιούν έργα υποδομών στο εξωτερικό. Ενδεικτικό της δυναμικής είναι ο δείκτης φερεγγυότητας της Ευρώπη Ασφαλιστικής, ο οποίος ανέρχεται στο εντυπωσιακό 402,51%, από τους υψηλότερους της ελληνικής αγοράς γενικών ασφαλίσεων. Στόχος είναι η καθαρή παραγωγή να ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ το 2025 και τα 40 εκατ. ευρώ το 2026.

Η είσοδος στη ρουμανική αγορά έχει μεθοδευθεί με σταθερά βήματα. Στις 20 Μαΐου η Ευρώπη Ασφαλιστική έλαβε την επίσημη άδεια δραστηριοποίησης, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα η Ευρώπη Holdings είχε αποκτήσει την εταιρεία ΝΑΚ του Νίκου Κατσιμπέρη, με εμπειρία σε τεχνικά έργα και υποδομές – τομέας στον οποίο η Ευρώπη επιθυμεί να εδραιωθεί.

Η νέα κοινοπραξία με τον Όμιλο Βαρδινογιάννη θα ονομαστεί Vista–Europe Insurance Brokers και αποτελεί μέρος της κεντρικής στρατηγικής για ενίσχυση του χαρτοφυλακίου μέσω στοχευμένων εξαγορών και συνεργασιών. Όπως αναφέρει η διοίκηση, «η ρουμανική αγορά ασφαλιστικών υπηρεσιών, με χαμηλή ακόμη διείσδυση σε σχέση με το εισόδημα της χώρας, προσφέρει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, ιδίως στον τομέα των έργων υποδομής».

Ήδη η Ευρώπη έχει επενδύσει 112 εκατ. ευρώ στον ασφαλιστικό κλάδο μέσω εξαγορών (ΝΑΚ, Άμυνα), ενώ σχεδιάζει νέες κινήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επόμενος σταθμός θεωρείται η Βουλγαρία, με αφετηρία την είσοδό της στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2026 – και ιδιαίτερη στόχευση στον κλάδο των εγγυητικών.

Η συνεργασία με τη Vista Bank και η δημιουργία της Vista–Europe Insurance Brokers ανοίγει για την Ευρώπη τον δρόμο προς τα Βαλκάνια, με στρατηγικό πλεονέκτημα τη συμμαχία με έναν ισχυρό όμιλο που διαθέτει ήδη σημαντικά μερίδια στην τοπική αγορά.

