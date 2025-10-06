Το 2024, ο ασφαλιστικός κλάδος βρέθηκε στο επίκεντρο της προληπτικής εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος, συγκεντρώνοντας πάνω από το ένα τρίτο των συνολικών προστίμων.
Η εποπτική αρχή επέβαλε στον ασφαλιστικό κλάδο κυρώσεις 235.000 ευρώ, με αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Συνολικά η ΤτΕ επέβαλε χρηματικές κυρώσεις ύψους 660.900 ευρώ εκ των οποίων:
- 235.500 αφορούσαν 4 περιπτώσεις προστίμων προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις
- 225.000 ευρώ ήταν προς πιστωτικά ιδρύματα
- σε χρηματοδοτικά 142.250 ευρώ
- σε φυσικά πρόσωπα 37.550 ευρώ
- λοιπά νομικά πρόσωπα 17.600.
Ειδικότερα έκθεση της ΤτΕ καταγράφει:
Συνολικά 34 παραβάσεις του πλαισίου της εποπτικής αρμοδιότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, που τελέσθηκαν από πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα και λοιπά νομικά πρόσωπα. Από αυτές:
- Διαπιστώθηκαν συνολικά 8 παραβάσεις των διατάξεων του πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι οποίες τελέστηκαν από μία ασφαλιστική επιχείρηση και ένα ίδρυμα πληρωμών. Στις περιπτώσεις αυτές αποφασίστηκε η επιβολή χρηματικών προστίμων συνολικού ποσού 210.000 ευρώ στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα και απαιτήθηκε από αυτά να λάβουν διορθωτικά μέτρα.
- Εντοπιστηκαν 14 παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, οι οποίες τελέστηκαν από 4 φυσικά πρόσωπα, 3 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ένα πιστωτικό ίδρυμα και ένα νομικό πρόσωπο που παραβίασε τις διατάξεις περί διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. Για τις εν λόγω παραβάσεις επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ποσού 163.400 ευρώ, ενώ για 4 εκ των παραπάνω παραβάσεων τα υπόχρεα πρόσωπα διατάχθηκαν επιπλέον να αποφύγουν τις παραβάσεις στο μέλλον.
