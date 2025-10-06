Το 2024, ο ασφαλιστικός κλάδος βρέθηκε στο επίκεντρο της προληπτικής εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος, συγκεντρώνοντας πάνω από το ένα τρίτο των συνολικών προστίμων.

Η εποπτική αρχή επέβαλε στον ασφαλιστικό κλάδο κυρώσεις 235.000 ευρώ, με αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Συνολικά η ΤτΕ επέβαλε χρηματικές κυρώσεις ύψους 660.900 ευρώ εκ των οποίων:

235.500 αφορούσαν 4 περιπτώσεις προστίμων προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις

225.000 ευρώ ήταν προς πιστωτικά ιδρύματα

σε χρηματοδοτικά 142.250 ευρώ

σε φυσικά πρόσωπα 37.550 ευρώ

λοιπά νομικά πρόσωπα 17.600.

Ειδικότερα έκθεση της ΤτΕ καταγράφει:

Συνολικά 34 παραβάσεις του πλαισίου της εποπτικής αρμοδιότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, που τελέσθηκαν από πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα και λοιπά νομικά πρόσωπα. Από αυτές: