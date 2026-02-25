Η Ασφαλιστική Αγορά, τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο, βρίσκεται σε μια ιστορική φάση μετάβασης. Οι αναδυόμενες προκλήσεις όπως, οι εξελίξεις στην τεχνολογία (Insurtech), η κλιματική κρίση, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, το νέο ρυθμιστικό & θεσμικό πλαίσιο, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις, αναμένεται να διαμορφώσουν την Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά την επόμενη πενταετία και να οδηγήσουν σε ένα νέο μοντέλο στρατηγικής διαχείρισης.



Αθανάσιος Φροντιστής, Διευθυντής Επενδύσεων – INTERLIFE, (Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό am, Γενάρης 2026)

Αρχικά, οι Επενδύσεις σε τεχνολογία, ιδίως σε τεχνητή νοημοσύνη (GenAI), Big Data και ψηφιακά συστήματα μπορεί να μειώσουν το λειτουργικό κόστος, να βελτιώσουν την ακρίβεια της τιμολόγησης και να κάνουν την ασφαλιστική προστασία πιο προσιτή και πιο εξατομικευμένη. Αυτή η τεχνολογική αναβάθμιση αντανακλάται και στην ελληνική αγορά, όπου οι εταιρείες επενδύουν σε νέες ψηφιακές υποδομές, συστήματα κυβερνοασφάλειας (cybersecurity) και αυτοματοποίηση διαδικασιών underwriting και αποζημιώσεων.

Η κλιματική κρίση και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, όπως διαφαίνονται μέσω της αυξανόμενης σφοδρότητας και συχνότητας ακραίων καιρικών φαινόμενων, έχουν αναδείξει τη σημασία της Ιδιωτικής Ασφάλισης ως μέσο προστασίας και αποζημίωσης. Παράλληλα, όμως, αναδεικνύουν και το όφελος της ασφάλισης για τους ασφαλισμένους. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η δημιουργία του Ασφαλιστικού Παρατηρητηρίου, στοχεύει στην παρακολούθηση και την ανάλυση των κινδύνων, στην επέκταση των καλύψεων αλλά και στην αύξηση συνειδητοποίησης κινδύνου από ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στο άμεσο μέλλον, η ανάπτυξη προϊόντων που ανταποκρίνονται στο ρίσκο Φυσικών Καταστροφών, αλλά και η συνεργασία με το κράτος μέσα από ΣΔΙΤ, κρίνεται απαραίτητη.

Τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα παρατηρείται σημαντική κινητικότητα στον Ασφαλιστικό κλάδο, με εξαγορές και συγχωνεύσεις που στοχεύουν στη δημιουργία μεγαλύτερων οργανισμών. Οι εταιρείες επιδιώκουν την ενίσχυσή τους απέναντι στον ανταγωνισμό μέσω οικονομιών κλίμακας, επενδύοντας στον μετασχηματισμό των λειτουργιών και των συστημάτων τους που απαιτούν σημαντικά κεφάλαια. Η μείωση των επιτοκίων, η αύξηση του λειτουργικού κόστους και η συνεχιζόμενη πίεση των περιθωρίων στον Κλάδο Αυτοκινήτου έχουν δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες για νέο κύκλο εξαγορών & συγχωνεύσεων στο επόμενο διάστημα. Σε αυτό το πλαίσιο και λόγω της σταθεροποίησης και της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, είναι πολύ πιθανό να δούμε και νεοεισερχόμενους “παίκτες” να επενδύουν στον ελληνικό Ασφαλιστικό Κλάδο.

Η INTERLIFE Ασφαλιστική, έχοντας ως γνώμονα τη συνεχώς δυναμική εξέλιξη του Ασφαλιστικού Κλάδου, έχει προσανατολίσει τη στρατηγική της στην ψηφιακή μετάβασηκαι παροχή καινοτόμων υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την αποκλειστική συνεργασία του Δικτύου των ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, την ανάπτυξη ασφαλιστικών προϊόντων προσαρμοσμένων στην προστασία ιδιωτών και επιχειρήσεων έναντι Κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, αλλά και στη συνεχώς αυξανόμενη οικονομική ευρωστία – όπως αυτή αντανακλάται από την υψηλή ρευστότητα, τη χρηματοοικονομική θέση, την επάρκεια Κεφαλαίων και τους υψηλούς Δείκτες Φερεγγυότητας – δημιουργώντας έναν ισχυρό, αμιγώς Ελληνικό Ασφαλιστικό Οργανισμό.