

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΑ, σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στις 18.30, 4 κορυφαίοι φοροτεχνικοί θα αναλύσουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και θα «φωτίσουν» κάθε λεπτομέρεια.

Ο Δημήτρης Μαύρος, Γενικός Διευθυντής της MRB Hellas A.E., θα παρουσιάσει τη μεγάλη έρευνα που έκανε η εταιρεία για λογαριασμό του ΕΕΑ

Ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Θεόδωρος Πελαγίδης, θα τοποθετηθεί για θέματα οικονομίας και θα απαντήσει σε ερωτήματα των μελών του ΔΣ.