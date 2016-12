Σε ποιους αριθμούς συμβολαίων Ασπίς και Commercial έχουν δοθεί αποζημιώσεις 10 εκατ. ευρώ

Εντολές πληρωμής για τις προσωρινές διανομές στις αποζημιώσεις έχει δώσει ο εκκαθαριστής για 1.488 συμβόλαια της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ που έχουν πιστοποιηθεί (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια) και για 1.856 συμβόλαια της COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ που έχουν πιστοποιηθεί (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια), συνολικής αξίας 10.000.000€ και για τις δύο εταιρείες.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της από 07/10/2016 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή των εταιρειών COMMERCIAL VALUE AAE και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ κυρίας Ελπινίκης Καράμπαλη για την έναρξη από την 17/10/2016 της διαδικασίας προσωρινών διανομών στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και στους δικαιούχους που εντάσσονται σε αυτήν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, γνωστοποιείται ότι: Από την 17/10/2016 έως και την 19/12/2016 παραλαμβάνονται και πιστοποιούνται συνεχώς υπεύθυνες δηλώσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία προσωρινής διανομής των υπό εκκαθάριση εταιρειών. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής έως και την 19/12/2016 έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους για 1.488 συμβόλαια της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και 1.856 συμβόλαια της COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ. Βάσει σχετικών Αποφάσεων της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής εξασφάλισε την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση εταιρειών προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής ποσού προσωρινών διανομών στους λογαριασμούς των τραπεζικών ιδρυμάτων που έχουν δηλώσει υπεύθυνα οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής και τυγχάνουν να είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών αυτών. Από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή ανακοινώνεται ότι απεστάλησαν στις πληρώτριες Τράπεζες οι εντολές πληρωμής του ποσού της προσωρινής διανομής στους δικαιούχους για 1.488 συμβόλαια της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ που έχουν πιστοποιηθεί (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια) και για 1.856 συμβόλαια της COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ που έχουν πιστοποιηθεί (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια), συνολικής αξίας 10.000.000€ και για τις δύο εταιρείες. Διευκρινίζεται ότι η πιστοποίηση των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους από ασφάλιση ζωής, αποτελεί μία δυναμική διαδικασία, η οποία υλοποιείται σε καθημερινή βάση με έναρξη την 17/10/2016 και το ποσό των προσωρινών διανομών αφορά σε καταβολή ποσοστού (σύμμετρα και ανάλογα με τον κλάδο ασφάλισης ζωής) επί της συνολικής απαίτησης. Οι υπό εκκαθάριση εταιρείες, για τις τακτικές καταβολές ποσού προσωρινών διανομών που θα πραγματοποιούνται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που πιστοποιούνται, θα ενημερώνουν την ιστοσελίδα τους με την ανάρτηση καταλόγων των συμβολαίων προς πληρωμή.