Ως μία εξαιρετικά θετική χρόνια αποδείχτηκε το 2024 για τις ασφαλίσεις Περιουσίας, κρίνοντας από τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Επί της ουσίας, ο κλάδος το 2024 επέστρεψε σε μια σχετική κανονικότητα έχοντας αφήσει πίσω του δύο μεγάλα ακραία καιρικά φαινόμενα, αυτά του Daniel και του Elias, τα οποία έπληξαν τα τελευταία χρόνια τη χώρα, προκαλώντας καταστροφές τεράστιας έκτασης που ως αποτέλεσμα είχαν την εκτίναξη των ζημιών τις οποίες κλήθηκαν να καλύψουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά του του 2024, στον κλάδο Περιουσίας καταγράφηκε αύξηση κατά 3% του πλήθους των συμβολαίων περιουσίας που ανήλθαν στα 1.341.599 από 1.302.015 ένα χρόνο πριν, ενώ αυξημένο κατά 14,1% ήταν το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων, με την αξία τους να φτάνει τα 349 εκατ. ευρώ.

Μειωμένο κατά 55,4% ήταν το πλήθος των δηλωθεισών ζημιών, οι οποίες περιορίστηκαν στις 11.917, όπως και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν οι οποίες περιορίστηκαν κατά 83,3% στα 26,8 εκατ. ευρώ, ενώ το απόθεμα εκκρεμών ζημιών αυξήθηκε κατά 66,5% στα 229,226 εκατ. ευρώ.