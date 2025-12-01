Σε επίπεδα κατά πολύ υψηλότερα του μέσου όρου της τριετίας 2022 – 2024 εξελίσσεται φέτος η παραγωγή ασφαλίστρων, βάσει στοιχείων εννεαμήνου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), η παραγωγή ασφαλίστρων στον κλάδο ζωής τους περισσότερους μήνες της χρονιάς κινήθηκε υψηλότερα του μέσου επιπέδου τριετίας και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και του περασμένου έτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Σεπτέμβριο η παραγωγή διαμορφώθηκε στα 232 εκατ. ευρώ, όταν το μέσο επίπεδο της τριετίας ήταν 181 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στις ασφαλίσεις κατά ζημιών η φετινή χρονιά κινείται επίσης θετικά, θετικότερα έναντι του κλάδου ζωής καθότι στο σύνολό τους οι μήνες φέτος κατέγραψαν υψηλότερα ασφαλιστικά έσοδα, με το Σεπτέμβριο για παράδειγμα να εμφανίζει παραγωγή 291 εκατ. ευρώ έναντι 222 εκατ. ευρώ που ήταν ο μέσος όρος της προηγούμενης τριετίας.

Τα ανωτέρω στοιχεία καταδεικνύουν ότι φέτος η αγορά τρέχει με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, 5,3% στο εννεάμηνο με τα συνολικά ασφάλιστρα να φτάνουν τα 4,4 δις. ευρώ

Οι ασφαλίσεις ζωής κατέγραψαν άνοδο 1,6% και οι σφαλίσεις κατά ζημιών 8,8%, πάντα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο.

Από τις ασφαλίσεις ζημιών η αστική ευθύνη οχημάτων εμφάνιςε ανάπτυξη 5,2%, ενώ οι λοιποί κλαδί κατά ζημιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, ποσοστό υψηλό λόγω κυρίως της στροφής που κάνουν οι ασφαλισμένοι στα ετήσια προγράμματα Υγείας.