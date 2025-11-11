Με αφορμή την ημέρα ιδιωτικής ασφάλισης ο ΣΕΑΔΙΔΕ αναφέρει πως “ο Θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης , είναι ένας θεσμός που προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για κάθε άνθρωπο και έχει ιδιαίτερη αξία για στη ζωή μας , προσφέροντας Σιγουριά , Ηρεμία και Ασφάλεια .

Βοηθά στην διατήρηση του επίπεδου ζωής μας , εξασφαλίζοντας τους οικονομικούς πόρους για την προσωπική και οικογενειακή μας επιβίωση .

Διαδραματίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς .

Η Ιδιωτική Ασφάλιση μας βοηθά να προστατεύσουμε την οικογένειά μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε , την Υγεία μας , το μέλλον των παιδιών μας , το σπίτι μας , την επιχείρησή μας και να προστατευθούμε από διάφορους οικονομικούς κινδύνους που μας απειλούν .

Γιορτάζουμε σήμερά , όπως κάθε χρόνο στις 11 Νοεμβρίου , την Ημέρα της Ιδιωτικής Ασφάλισης και ευχόμαστε σε κάθε Έλληνα , να εκτιμήσει και να στηρίξει τον κοινωνικό της ρόλο , για να εξακολουθήσει να παρέχει τα οφέλη της σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη .

Η ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια , αλλά Αγαθό Ζωής και Πυλώνας Ανάπτυξης” .