Καθησυχαστικοί σε σχέση με το σεισμό 5,2 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στο θαλάσσιο χώρο ανάμεσα Σχοινιά και Νέων Στύρων Ευβοίας είναι οι σεισμολόγοι. Ωστόσο η μεγάλη και παρατεταμένη δόνηση και οι περίπου 15 μετασεισμοί έως 2,5 ρίχτερ που ακολούθησαν, οδήγησε αρκετούς κατοίκους στα Στύρα να κοιμηθούν εκτός των σπιτιών τους χτες το βράδυ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν καταγραφεί στη Στερεά Ελλάδα μόλις το 13,4% των σπιτιών έχουν ασφάλιση. Ειδικότερα το Μάρτιο του 2025 σε όλη την Ελλάδα 849.692 κατοικίες είχαν κάλυψη για σεισμό, από 834.310 στα τέλη του 2024.

Στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας όπου υπάγεται και η Εύβοια από τις 376.580 κατοικίες που υπάρχουν καλύπτονται με ασφαλιστήρια συμβόλαια οι 50.295 και μόνο οι 35.547 από αυτές έχουν την κάλυψη του σεισμού, δηλαδή ποσοστό λιγότερο του 10%.

Τα τελευταία δύο χρόνια αξίζει α σημειωθεί ότι δόθηκαν κίνητρα μέσω της μείωσης του ΕΝΦΙΑ για την ασφάλιση των κατοικιών, ωστόσο φαίνεται ότι στην πράξη δεν στάθηκαν αρκετά προκειμένου να κατευθύνουν μεγάλη μερίδα των ιδιοκτητών ακινήτων στην ασφάλιση.