Με εντυπωσιακή προσέλευση, πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση του Συνδέσμου Επαγγελματιών Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) στο Ble Pavillon, παρουσία Στελεχών από όλη την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Μεσίτες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Μέλη της Διοίκησης του EEA, Πραγματογνώμονες και εκπρόσωποι του Τύπου συνέθεσαν ένα κοινό που εκπροσώπησε το σύνολο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Η βραδιά αποτέλεσε κορυφαίο γεγονός για τον κλάδο, προσφέροντας ευκαιρίες δικτύωσης, ανταλλαγής απόψεων και ενίσχυσης επαγγελματικών δεσμών μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ), του Ελληνικού Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ), του Ελληνικού Συλλόγου Πραγματογνωμόνων και Διακανονιστών Ζημιών (H.A.L.A) και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (H.A.R.I.M.A)

Τον χαιρετισμό της εκδήλωσης απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Κωστής Αλφιέρης, συνοδευόμενος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: Τζον Κρόκερ (Αντιπρόεδρος), Νικόλαο Γαβρίλη (Γενικός Γραμματέας), Νικόλαο Βαγιάννη (Ταμίας), Απόστολο Ζηκούλη, Στυλιανό Κροκιδά και Δημήτριο Σπανό (Τακτικά Μέλη).

Ενότητα και εξωστρέφεια στον ασφαλιστικό κλάδο

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Αλφιέρης τόνισε τη μοναδικότητα της εκδήλωσης, η οποία «συγκεντρώνει όλα τα μέρη της αγοράς χωρίς περιορισμούς», υπογραμμίζοντας πως αυτή η συνύπαρξη αποδεικνύει ότι η ασφαλιστική αγορά μπορεί να λειτουργεί ενωμένη, με διάλογο και κοινό όραμα. Ειδική αναφορά έγινε στους χορηγούς για τη διαρκή στήριξή τους, ενώ ο Πρόεδρος επισήμανε την εντεινόμενη εξωστρέφεια του ΣΕΜΑ μέσω σημαντικών δράσεων, όπως τη συμμετοχή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στο περίπτερο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, καθώς και τη συνάντηση με μεσίτες και πραγματογνώμονες της Βόρειας Ελλάδας, σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με παρουσίαση κρίσιμων θεμάτων όπως η Υποχρεωτική Ασφάλιση Επιχειρήσεων και η Επαγγελματική Ευθύνη.

Brokers Academy: Νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία

Ο κ. Κ. Αλφιέρης ανακοίνωσε την προετοιμασία του Brokers Academy, ενός νέου εκπαιδευτικού θεσμού αποκλειστικά για μεσίτες, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ), ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή το 2026.

«Με αυτά τα βήματα», σημείωσε ο Πρόεδρος, «ο ΣΕΜΑ δηλώνει έμπρακτα ότι επιδιώκει να βρίσκεται δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, να ακούει τις ανάγκες τους και να χτίζει γέφυρες συνεργασίας».

Τιμή στη μνήμη του Ιωάννη Μακρυμίχαλου και στήριξη στα Παιδικά Χωριά SOS

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η αναφορά στη μνήμη του αείμνηστου Ιωάννη Μακρυμίχαλου, πρώτου Προέδρου και ιδρυτικού μέλους του ΣΕΜΑ, ενώ συνεχίστηκε η κοινωνική δράση του Συνδέσμου με την υποστήριξη των Παιδικών Χωριών S.O.S Βάρης. Μέρος των εσόδων της εκδήλωσης θα διατεθεί για τα παιδιά.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος τόνισε: «Ενώνουμε δυνάμεις, μοιραζόμαστε αξίες, κοιτάζουμε μπροστά. Ο ΣΕΜΑ προχωρά με όραμα, συνέπεια και συνεργασία».

Ο ΣΕΜΑ με αυξανόμενο κύρος και παρουσία

Η εκδήλωση κατέγραψε τη μεγαλύτερη συμμετοχή χορηγών και υποστηρικτών στην ιστορία του Συνδέσμου, επιβεβαιώνοντας την αναβαθμισμένη θέση και αναγνώριση του ΣΕΜΑ στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Πλατινένιοι χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρείες GENERALI και ERGO. Χρυσοί Χορηγοί ήταν οι εταιρείες EurolifeFFH και AllianzTrade.

Αργυροί Χορηγοί ήταν οι: Coface, Εθνική Ασφαλιστική και Allianz .

ΧάλκινοιΧορηγοί ήταν οι εταιρείες GROUPAMA, NN, HDI, Interamerican, Interasco, Atradius, FAIR Consulting, SRS και Vice Versa.

Χορηγοί ήταν οι εταιρείες: ΕΥΡΩΠΗ, MΙΝΕΤΤΑ, AIG, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, ΟΡΙΖΩΝ, EUROINS, ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΕΝΩΣΗ, ASSET CONSULTING, Pascal & Stratis, CROMAR, ΔράκουΜεσίτες, IN-CON Group καιΤεχνοκρούπΕΠΕ.

ΥποστηρικτέςΕπικοινωνίας ήταν τα μέσα asfalisinet.gr, insuranceworld.gr, banks.com.gr, e-asfalistiki.gr, insurance-eea.gr, Underwriter.gr, Ιδιωτική Ασφάλιση, Ασφαλιστική Αγορά, Ασφαλιστικό Marketing, Insurance World και Insurance Daily News.