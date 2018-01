Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος έπειτα από δύο ιδιαίτερα επιτυχημένες συνεργασίες με την European Actuarial Academy, συνδιοργανώνουν ακόμη ένα διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, στις 19-20 Μαρτίου 2018.

Αυτήν τη φορά το θέμα του σεμιναρίου θα είναι το Non-Life Pricing: Introduction to Practical Implementation of Modern Techniques in R.