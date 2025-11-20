Η ευαισθησία έναντι του περιβάλλοντος και των κινδύνων που το απειλούν, ευρίσκεται πολύ υψηλά στην agenda όλων και αποτελεί πλέον επίκεντρο του ενδιαφέροντος της νομοθεσίας, της κοινωνίας μας, της οικονομίας και της πολιτικής. Ταυτοχρόνως, συνιστά κύριο μέλημα των επιχειρήσεων, πρωτίστως εκείνων που η δραστηριότητά τους μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντική ζημία, στο έδαφος και το υπέδαφος, στα θαλάσσια ύδατα και στην ατμόσφαιρα.

Η ευαισθησία αυτή απαιτείται πλέον να εμφανίζεται εμπράκτως, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση μιας σειράς επιχειρήσεων και οργανισμών, που η λειτουργία τους μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντική ζημία, ενώ υποχρεωτική καθίσταται και η ασφάλιση της ευθύνης τους έναντι των κινδύνων επέλευσης των ζημιών αυτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, EIAS Certified Specialist in Environmental Risk and Liability Insurance, το οποίο πραγματοποιείται σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20, από την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της εξειδικευμένης αυτής τεχνογνωσίας, αλλά και στην ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών στον εν λόγω τομέα ενδιαφέροντος.

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν:

ο κος Κωνσταντίνος Τσολακίδης, Διευθύνων Εταίρος της Εταιρείας ΓΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. και Τεχνικός Σύμβουλος επί θεμάτων Περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων και Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου INTERAMERICAN.

ο κος Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Νομικός Σύμβουλος επί θεμάτων αέριας ρύπανσης και διαχείρισης αποβλήτων, Εμπειρογνώμων σε έργα ελέγχου νομοθετικής Συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, Ειδικός επί θεμάτων περιβαλλοντικής ευθύνης.

Προτείνουμε την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος από τους συναδέλφους της αγοράς μας, διοικητικά στελέχη και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές από κοινού, καθώς ο ρόλος των ασφαλίσεων περιβαλλοντικών κινδύνων και αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο, όπως και οι αντίστοιχες προοπτικές ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Λεωφόρος Συγγρού 106, 117 41 Αθήνα

GREEK INSTITUTE FOR INSURANCE EDUCATION 106 Syngrou Avenue, 117 41 Athens, Greece

(+30) 210.92.19.660/684, eiasinfo@eias.gr

Αναλυτική περιγραφή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Αίτηση Εγγραφής θα βρείτε στην κατάλληλη ενότητα της ιστοσελίδας του Ε.Ι.Α.Σ., Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, EIAS Certified Specialist in Environmental Risk and Liability Insurance, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τη Γραμματεία Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου, eiasinfo@eias.gr, 210-92.19.660 & 684.