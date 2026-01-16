Η πανδημία Covid-19 επέσπευσε, κατά ρυθμούς ραγδαίους και ανατρεπτικούς, την πραγματική είσοδό μας στην ψηφιακή εποχή και τη λειτουργία μας στο πλαίσιο των απαιτήσεων και επιταγών της. Έκτοτε, όλες και όλοι εργαζόμαστε, εκπαιδευόμαστε, επικοινωνούμε και συναλλασσόμαστε διαδικτυακά.

Απίστευτοι όγκοι δεδομένων και πληροφοριών πάσης φύσεως διακινούνται online, ενώ, ως εκ της εξέλιξης αυτής, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στον κυβερνοχώρο πολλαπλασιάζονται, μεγιστοποιούνται και εντείνονται. Οι εν λόγω ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι, γνωστοί ως cyber risks, απειλούν τους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο συναλλασσόμενους στο διαδίκτυο, επιχειρήσεις, στελέχη, οργανισμούς και καταναλωτές, ενώ εγείρουν μείζονα θέματα ευθύνης και υποχρεώσεων, θεσμικά, νομικά, οργανωτικά και λειτουργικά. Επομένως, η ασφάλιση έναντι των κινδύνων αυτών και των επιπτώσεών τους αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα και συνιστά, ίσως, τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο ασφαλιστικής δραστηριότητας, διεθνώς.

Σε αυτό μάλιστα έχει συμβάλει αποφασιστικά η εξειδίκευση της νομοθεσίας επί του θέματος και η αυστηροποίησή της, τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως, σε αναγνώριση της οξύτητας του ηλεκτρονικού εγκλήματος και των επιπτώσεών του, οικονομικών και κοινωνικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ηλεκτρονικών και Διαδικτυακών Κινδύνων, Cyber Risk Insurance, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας που θα γίνει Τρίτη και Πέμπτη, 20 και 22 Ιανουαρίου 2026, 16:00 – 19:20.



Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Κώστας Βούλγαρης, Διευθυντής των Κλάδων Αστικής Ευθύνης και Χρηματικών Απωλειών της Εταιρείας AIG Hellas, διαθέτων υψηλή εξειδίκευση στους τομείς Cyber Risk, Επαγγελματικής Ευθύνης, Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης και Περιβαλλοντικής Αστικής Ευθύνης. Συνιστούμε θερμά την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, καθώς η υψηλή τεχνογνωσία που εγγυάται, διευκολύνει σημαντικά την περαιτέρω πρόοδο των εργασιών της ασφαλιστικής αγοράς μας και προσθέτει στην απόδοση της εργασίας και στις προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης του ανθρώπινου

δυναμικού της.



Αναλυτική περιγραφή του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και Αίτηση Συμμετοχής θα βρείτε στην κατάλληλη ενότητα της ιστοσελίδας του Ε.Ι.Α.Σ. ( ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, CYBER RISK INSURANCE(eias.gr) , ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να

λάβετε από τη Γραμματεία Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου, [email protected] , 210-92.19.660 & 684.