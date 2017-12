Σεμινάριο της ΕΑΕ με την European Actuarial Academy

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 29/11/2017 το τριήμερο σεμινάριο που συνδιοργάνωσε η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος με την European Actuarial Academy, σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα. Στο σεμινάριο συμμετείχαν πενήντα πέντε Αναλογιστές, εκ των οποίων οι εικοσιπέντε ήταν Έλληνες και οι υπόλοιποι προέρχονταν από δεκατρείς διαφορετικές χώρες.

Το βασικό θέμα του σεμιναρίου ήταν το Stochastic Μοdeling – Theory and Reality from an Actuarial Perspective, γύρω από το οποίο αναπτύχθηκαν επιμέρους θεματικές ενότητες, όπως Mortality Models, Lapse Models, διάφορα Case Studies για Pricing, Dynamic Policyholder Behaviour, Non-Life Stochastic Models, Reserve Variablity και Solvency II, τις οποίες οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ανάλογα με την προτίμηση που είχαν δηλώσει κατά την εγγραφή τους: Life ή Non-Life.

Στο πλαίσιο της συνεχούς κατάρτισης, η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος προγραμματίζει νέες αντίστοιχες δραστηριότητες, καθώς επιθυμεί να παρέχει στα μέλη της δυνατότητες επιμόρφωσης είτε μέσω τοπικών είτε διεθνών συνεργασιών, ενθαρρύνοντας έτσι την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας.