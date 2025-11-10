Ο Σύλλογος Ασφαλιστών Λάρισας υλοποιώντας πρόγραμμα δράσεων για την συνεχόμενη επιμόρφωση και εκπαίδευση των μελών του έχει προγραμματίσει στις 11/11/2025 που γιορτάζεται και ως ¨Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης¨ εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:
«Πρακτική συμμόρφωση με τον Ν. 4583/2018 (IDD) & GDPR – Το my IDD ως καθημερινό εργαλείο» Θα παρουσιαστεί:
- Η συμμόρφωση με τον νόμο Ν. 4583/2018 (IDD) & GDPR στην πράξη.
- Η διασφάλιση της ασφάλειας δεδομένων και η φιλοξενία στο Microsoft Azure.·
- Η χρήση του myIDD για:
– Δημιουργία επαφής & αποστολή εγγράφων για υπογραφή
– Υπογραφή – Συγκατάθεση από τον πελάτη & αυτόματη αρχειοθέτηση
– Παρακολούθηση διαδικασίας, dashboard εκκρεμοτήτων“Γιατί αξίζει να έρθεις”
• “IDD, GDPR και AEDT δεν είναι θεωρία — είναι η καθημερινότητα κάθε ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Ενημερώσου πώς να είσαι πλήρως καλυμμένος και αποτελεσματικός.”
• “Μάθε πώς οι υποχρεώσεις μπορούν να γίνουν ευκαιρίες.”
“Τι θα μάθεις στην εκδήλωση”
- Ποια έντυπα χρειάζονται σε κάθε πελάτη
- Πώς να κρατάς αποδείξεις συμμόρφωσης
- Πώς να προστατεύεις τα προσωπικά δεδομένα των πελατών
