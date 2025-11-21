Σημαντικά ερωτηματικά και προβληματισμό φέρνει η είδηση ότι βουλευτής στις ΗΠΑ κατηγορείται για απάτη εκατομμυρίων ευρώ με κονδύλια που προέρχονται από την FEMA το ταμείο μέσα από το οποίο αποζημιώνονται πολίτες για φυσικές καταστροφές. Μάλιστα η εν λόγω βουλευτής φέρεται να εκλέχτηκε με οριακή διαφορά έναντι των αντιπάλων της, έχοντας διοχετεύσει την επίμαχη περίοδο υπέρογκα ποσά στην προεκλογική της καμπάνια.

της Βίκυς Γερασίμου

Η υπόθεση προκαλεί ισχυρούς κλυδωνισμούς στην πολιτική σκηνή της Φλόριντα. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ομοσπονδιακό συμβούλιο ενόρκων στο Μαϊάμι απήγγειλε βαρύτατες κατηγορίες κατά της Δημοκρατικής Βουλευτού Sheila Cherfilus-McCormick.

Η 46χρονη πολιτικός κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε ομοσπονδιακά κονδύλια αρωγής, προορισμένα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την προεκλογική της εκστρατεία για το Κογκρέσο το 2021.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Cherfilus-McCormick και ο αδελφός της, μέσω της εταιρείας τους Trinity Healthcare Services, είχαν συνάψει σύμβαση με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (FEMA) για εμβολιασμούς κατά του COVID-19. Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι όταν η εταιρεία έλαβε μια υπερπληρωμή ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων, οι κατηγορούμενοι έστησαν έναν μηχανισμό «ξεπλύματος» χρήματος.

Συγκεκριμένα, φέρονται να διοχέτευσαν τα κεφάλαια της FEMA σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων -φίλων και συγγενών- οι οποίοι στη συνέχεια επέστρεφαν τα χρήματα ως δωρεές στην προεκλογική της καμπάνια. Με τη μέθοδο των «εικονικών δωρητών» (straw donors), τα κρατικά κονδύλια εμφανίζονταν ψευδώς ως νόμιμες ιδιωτικές συνεισφορές.

«Η σημερινή δίωξη αποδεικνύει ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», δήλωσε ο Εισαγγελέας των ΗΠΑ Jason Reding, τονίζοντας πως η εκτροπή πόρων της FEMA διαβρώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η βουλευτής, η οποία αντιμετωπίζει πλέον ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει τα 53 έτη, απομακρύνθηκε ήδη από την Υποεπιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων με απόφαση του κόμματός της.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η Cherfilus-McCormick είχε κερδίσει την έδρα το 2021 με οριακή διαφορά, έχοντας ξοδέψει υπέρογκα ποσά που ξεπερνούσαν κατά πολύ τις δαπάνες των αντιπάλων της, γεγονός που είχε εγείρει υποψίες από την πρώτη στιγμή.

Που πάνε τα κονδύλια της FEMA

Η FEMA ενεργοποιείται όταν μια καταστροφή ξεπερνά τις δυνατότητες των τοπικών και πολιτειακών αρχών, όπως θα λέγαμε στην Ελλάδα «κηρύσσεται μια περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» από την Πολιτική Προστασία. Περιπτώσεις που καλύπτει: