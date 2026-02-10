Στα υψηλά των τελευταίων 22 ετών διαμορφώνεται το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων, με την αξία του να προσεγγίζει τα 32 δισ. ευρώ.

Κατά τα στελέχη της αγοράς, πρόκειται για επίδοση η οποία φέρνει την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου των ΑΚ πολύ κοντά στο ιστορικό υψηλό των 35 δισ. ευρώ, καταδεικνύοντας την ελκυστικότητα των εν λόγω κινητών τίτλων, όπως και τις υψηλές αποδόσεις τους.

Οι τελευταίες θετικές τάσεις στις αποτιμήσεις προδιαγράφουν μια ακόμη χρονιά υψηλών υπεραξιών από τη διαχείριση ανάλογων τίτλων, που επιτρέπουν στους θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων και τις ασφαλιστικές εταιρείες, την εξασφάλιση σημαντικής κερδοφορίας.

Μιλώντας ειδικότερα για τις ασφαλιστικές εταιρείες, κύκλοι της αγοράς επισημαίνουν ότι τα θετικά αποτελέσματα από τη διαχείριση τόσο των τίτλων αμοιβαίων κεφαλαίων, όσο φυσικά και των μετοχικών τίτλων που επίσης εξασφαλίζουν και φέτος θετικές υπεραξίες, προσδίδουν ισχυρή ώθηση στο bottom line των ισολογισμών, σε μια περίοδο μάλιστα που ο κλάδος σημειώνει υψηλότατους ρυθμούς