Το 2025 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την Sofos Ιnsurance Αgency για πολλούς και διάφορους λόγους. Στην καθιερωμένη συνάντηση με τα στελέχη της εταιρείας και τους επικεφαλής των Περιφερειακών Διευθύνσεων και Υποκαταστημάτων της, που έγινε στα Κεντρικά Γραφεία της στην Αθήνα την Παρασκευή 13/02/2026, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας κος Χρ. Σοφός, με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, σύμφωνα με τα οποία τα έσοδά της από αμοιβές προσέγγισαν τα 10 εκ. €. Η παραγωγή έκλεισε στα 50,1 εκ. €, σε μικτά ασφάλιστρα, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 22,4%, σε σχέση με το 2024, υπερβαίνοντας κατά 60% τον στόχο αύξησης, που είχε τεθεί στην αρχή του έτους, ο οποίος είχε καθοριστεί σε ποσοστό 18%.

Εκτός από τα εντυπωσιακά παραγωγικά αποτελέσματα, η Sofos Insurance Agency το 2025 παρουσίασε μια σειρά από δράσεις, με τις οποίες παρείχε περαιτέρω υποστήριξη και παρακίνηση στο συνεργαζόμενο δίκτυο συνεργατών, οι κυριότερες των οποίων υπήρξαν οι εξής:

Τον Φεβρουάριο ανακοίνωσε τον νέο Διαγωνισμό Πωλήσεων, με προορισμό τη μεσαιωνική πόλη της Brugge. Το ταξίδι ήδη βρίσκεται στη φάση της διοργάνωσης και θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Μάιο, με 52 συμμετέχοντες επιτυχόντες συνεργάτες και στελέχη της εταιρείας. Παράλληλα με τον Διαγωνισμό Πωλήσεων παρουσίασε και το πλαίσιο επιβράβευσης ¨Sofos Loyalty & Reward¨ , το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της σχέσης των Συνεργατών με την εταιρεία, προκειμένου ο συνδυασμός της πιστότητας με την παραγωγικότητα να επιβραβεύεται με επιπλέον ανταποδοτικές παροχές και προνόμια, που κλιμακώνονται και αυξάνονται, ανάλογα με τη βαθμίδα διάκρισης στην οποία βρίσκονται.

Η εστίαση στην περαιτέρω ανάπτυξη του Κλ. Ζωής και Υγείας, η οποία ήταν το αποτέλεσμα συντονισμένου πλαισίου ενεργειών, με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων στις Περιφερειακές Δ/νσεις και τα Υποκαταστήματα της εταιρείας, την προβολή απόψεων στελεχών της που είναι επιφορτισμένοι με τον κλάδο, όπως η συνέντευξη του Προϊσταμένου του Κλ. Ζωής και Υγείας κου Χ. Ντρίζη και η δημιουργία και παρουσίαση εργαλείων παρακολούθησης των προϊόντων Υγείας της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλέον ηχηρή παρέμβαση της Sofos Insurance Agency στην ασφαλιστική αγορά εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια του 1 ου Sofos Insurance Summit , που διεξήχθη από 11 έως 14 Σεπτεμβρίου στη Λίμνη Πλαστήρα, με τη συμμετοχή 160 συνέδρων, συνεργατών, στελεχών εκπροσώπων ασφαλιστικών εταιρειών και του κλαδικού τύπου. Ένα 3ήμερο ασφαλιστικό forum, που άφησε το στίγμα του με τις καινοτόμες παρουσιάσεις που έγιναν, τις ομιλίες ενδυνάμωσης και παρακίνησης από επαγγελματίες του του Marketing και της Ψυχολογίας, τα θεματικά panels με στελέχη της εταιρείας και της αγοράς και τα διαδραστικά workshops με την καθολική συμμετοχή των συνεργατών, στα οποία εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα για τις υπηρεσίες της εταιρείας. Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ

Για το 2026 η εταιρεία έθεσε στόχο αύξησης παραγωγής εγγεγραμμένων ασφαλίστρων σε ποσοστό 15%, παραμένοντας ταυτόχρονα συνεπής στην πολιτική της διαρκούς επένδυσης, τόσο στην εξέλιξη των καινοτόμων υπηρεσιών της, όσο και στη δημιουργία νέων, με απώτερο σκοπό την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των συνεργατών και των πελατών της.

Επίσης, με στόχο την περαιτέρω κινητοποίηση του συνόλου των Συνεργατών της, η εταιρεία θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες τον νέο Διαγωνισμό Πωλήσεων με έπαθλο έναν ακόμα ανταποδοτικό ταξιδιωτικό προορισμό.

Ο κος Γιώργος Σοφός, Γενικός Δ/ντής Οργάνωσης & Αντιπρόεδρος Δ.Σ. δήλωσε σχετικά:

«Για ακόμα μια χρονιά ο Οργανισμός μας αποδεικνύει την αφοσίωσή του στο στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και στο όραμα της αριστείας στην διαμεσολάβηση. Τα εξαιρετικά αποτελέσματα που κατακτήσαμε μαζί με τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας, ενισχύουν την ταυτότητά μας στην αγορά, επιβεβαιώνουν τους ανθρωποκεντρικούς δεσμούς και την κουλτούρα που οικοδομούμε και μας προσφέρουν τη δύναμη για να συνεχίσουμε την πορεία μας στην αγορά. Θερμά συγχαρητήρια στο ανθρώπινο δυναμικό και τους συνεργάτες του Οργανισμού μας! Θερμές ευχαριστίες σε όλους όσους προσφέρουν στο έργο μας!»

Ο κος Θράσος Σοφός, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων & Αντιπρόεδρος Δ.Σ. επισήμανε: