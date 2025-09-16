Το περασμένο τριήμερο η Sofos Insurance Agency διοργάνωσε με επιτυχία, στη λίμνη Πλαστήρα, το πρώτο της τριήμερο συνέδριο Sofos Insurance Summit με τίτλο «Embrace Collaboration – Αγκαλιάζοντας τη Συνεργασία».

του Νίκου Μωράκη

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 160 συνεργάτες από όλη την Ελλάδα, σε ένα συνέδριο που, όπως σχολίασαν οι περισσότεροι, «τα είχε όλα»: ενημέρωση, έμπνευση, συναίσθημα και εκπαίδευση, μέσα σε ένα φιλικό και ζεστό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη αξία είχε το γεγονός ότι διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών βρέθηκαν δίπλα σε ασφαλιστές και συνεργάτες της Sofos, ανταλλάσσοντας απόψεις για τις προκλήσεις του σήμερα αλλά και για τα κοινά τους οράματα.

Για πολλούς από τους «παλιούς» του επαγγέλματος, το συνέδριο ξύπνησε αναμνήσεις από τις χρυσές εποχές των μεγάλων agency εταιρειών – όπως η ΑΤΕ, η Εθνική, η NN και η Interamerican – που συνήθιζαν να οργανώνουν τριήμερα συνέδρια σε προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κρήτη. Μια παράδοση που έχει εκλείψει εδώ και τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια.

Η πρωτοβουλία της Sofos έδειξε πως το μέλλον των πρακτορειακών γραφείων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης βρίσκεται στο να αναλαμβάνουν πλέον κομμάτια της ευθύνης και των λειτουργιών που κάποτε είχαν οι ίδιες οι ασφαλιστικές εταιρείες. Πρόκειται για μια νέα μορφή διαμεσολάβησης – ιδιαίτερα διαδεδομένη στο εξωτερικό – όπου οι εταιρείες εμπιστεύονται γραφεία όπως η Sofos να «φιλτράρουν» τον όγκο της παραγωγής, ώστε οι ίδιες να εστιάσουν στον πυρήνα της δουλειάς τους: τη δημιουργία προϊόντων και τη διαχείριση αποζημιώσεων.

Με το Sofos Insurance Summit, η Sofos Insurance Agency όχι μόνο επανέφερε μια κουλτούρα συνεργασίας που είχε λείψει, αλλά και έθεσε τα θεμέλια για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η ασφαλιστική διαμεσολάβηση στην Ελλάδα. Μια πρωτοβουλία άξια συγχαρητηρίων, που αποδεικνύει στην πράξη ότι η συνεργασία είναι το κλειδί για το αύριο της αγοράς.