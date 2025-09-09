Ωραία η τεχνολογία και σίγουρα έχει βοηθήσει στα μέγιστα στην αυτοματοποίηση διαδικασιών και στην απλοποίηση καθημερινών υποχρεώσεων της δουλειάς του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή – όμως μας στέρησε ή μάλλον μείωσε αισθητά μια άλλη, αγαπημένη συνήθεια ετών.

Του Νίκου Μωράκη

Αναφέρομαι στα συνέδρια πωλήσεων και στις αμέτρητες εκδηλώσεις (εκπαιδευτικές και μη) που διοργανώνονταν από τις Ασφαλιστικές εταιρείες κυρίως στην περιφέρεια, με σκοπό την ανθρώπινη επαφή με το δίκτυο συνεργατών τους. Μια «συνήθεια» που ειδικά μετά τον Covid και την πανδημία, ατόνησε καθώς οι δια ζώσης συναντήσεις αντικαταστάθηκαν από webinars, calls και διαδικτυακά meetings που προφανώς είναι πολύ πιο άμεσα, απαιτούν πολύ λιγότερα logistics και «βγάζουν τη δουλειά» ούτε στο 1/10 του κόστους.

Και όμως, ότι ζούμε την «ψηφιακή επανάσταση» δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε έτσι εύκολα την ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία. Όπως και να το κάνουμε δεν είναι το ίδιο. Ειδικά σε ένα επάγγελμα σαν και αυτό του «Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή» που απαιτεί ενσυναίσθηση.

Μάλλον αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η Sofos Insurance Agency, ένα από τα μεγαλύτερα και τεχνολογικά προηγμένα Ασφαλιστικά πρακτορεία της αγοράς μας, αποφάσισε να διοργανώσει το 1ο Sofos Insurance Summit. Το πρώτο πανελλαδικό, τριήμερο, συνέδριο που διοργανώνεται από Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή και όχι από Ασφαλιστική εταιρεία και μάλιστα στρατηγικά μακριά από τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) με σκοπό να ενημερώσει, εμπνεύσει και βραβεύσει τους συνεργάτες του τιμώντας τη συνεργασία τους.

Ένα τριήμερο «business & pleasure» από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, στην Λίμνη Πλαστήρα που αναβιώνει ένα παλιό «άτυπο» έθιμο της αγοράς μας το οποίο τείνει προς εξαφάνιση, το οποίο στηρίζουν οι Ασφαλιστικές εταιρείες Allianz, ERGO, Eurolife FFH, EXTRA Assistance, Hellas Direct, Δύναμις, Μινέττα Ασφαλιστική και Υδρόγειος ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, θα παρακολουθήσουν περίπου 150 συνεργάτες της Sofos Insurance Agency.

