Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ν. Αττικής καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 15.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ.
Τρικούπη Αθήνα 106 79.
Θέματα Γενικής Συνέλευσης
- Απολογισμός Πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ.
- Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ.
- Οικονομικός Απολογισμός & Απαλλαγή Μελών Δ.Σ.
- Αναπροσαρμογή ετήσιας συνδρομής Μελών
- Τροποποίηση Καταστατικού
- Συζήτηση για την Ενοποίηση των Σωματείων Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδας. Προτάσεις και
τοποθετήσεις Μελών.
- Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ., Εξελεγκτικής
Επιτροπής και Εκπροσώπων στο Δευτεροβάθμιο Όργανο Εκπροσώπησης Διαμεσολάβησης.
Αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλλουν όλα ανεξαιρέτως τα ταμειακώς εντάξει,
εγγεγραμμένα τακτικά μέλη του Συλλόγου μας, αποστέλλοντας την αίτηση τους μέχρι και την
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, στο email του Συλλόγου: info@spate.gr.
