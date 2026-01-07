Σε ανακοίνωσή του ο ΣΠΑΤΕ αναφέρει:

“Ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων (ΣΠΑΤΕ) χαιρετίζει την ιστορική απόφαση 2196/2025 του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία αποτελεί ορόσημο για την ασφαλιστική αγορά, δικαιώνοντας τους αγώνες των καταναλωτών και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για διαφάνεια και δικαιοσύνη. Η απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας έρχεται να βάλει οριστικό τέλος σε μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας, επικυρώνοντας την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και τα πρόστιμα συνολικού ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκαν ήδη από το 2011 σε τρεις ασφαλιστικές εταιρείες για παράνομες, καταχρηστικές και αντισυμβατικές μονομερείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας.

Η κρίση αυτή δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο παρερμηνείας, «οι αυξήσεις χωρίς κανόνες και αιτιολόγηση ανήκουν οριστικά στο παρελθόν». Το ΣτΕ, με την απόφασή του, θέτει τρεις σαφείς και αθροιστικές προϋποθέσεις για τη νομιμότητα οποιασδήποτε μελλοντικής αναπροσαρμογής ασφαλίστρων, απαιτώντας οι σχετικές ρήτρες να είναι διαφανείς, να βασίζονται σε αντικειμενικά και εύλογα κριτήρια και να μην επιτρέπουν την ανεξέλεγκτη αύξηση των ασφαλίστρων. Η απόφαση αυτή αποτελεί έναν οδηγό για την εξυγίανση της αγοράς και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Ο ΣΠΑΤΕ επί σειρά ετών έχει υπογραμμίσει αυτές τις πρακτικές τονίζοντας ότι δεν οδηγούν σε υγιείς σχέσεις μεταξύ πελατών -διαμεσολαβητών και ασφαλιστικών εταιρειών.

Όπως εύστοχα επισημαίνει και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, οι διαμεσολαβητές βρίσκονται διπλά εκτεθειμένοι. Από τη μία, καλούνται να διαχειριστούν την εύλογη αγανάκτηση των πελατών τους, και από την άλλη, υφίστανται απαράδεκτες οικονομικές πιέσεις και απώλειες καθώς ήδη 400.000 συμβόλαια υγείας έχουν ακυρωθεί.

Αυτές οι πρακτικές υπονομεύουν τον θεσμό της διαμεσολάβησης και την έννοια της ασφάλισης, πλήττουν την επαγγελματική μας αξιοπρέπεια”.