SQLearn: Ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά Εικονικής Πραγματικότητας στο e-Learning

Η SQLearn με περηφάνια ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με την έκθεση του Zion Market Research, συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας στο e-learning παγκοσμίως. Στην έκθεση αυτή εκτός της SQLearn συμπεριλαμβάνονται κι άλλες εταιρείες υψηλού κύρους, όπως οι Avantis Systems, eLearning Studios, Enlighten, Google, Immerse, LearnBrite, Lenovo, MOOC Solutions, Oculus VR κα. Tο Zion Market Research με την έκθεση : “E-Learning Virtual Reality Market by Component and By Application: Global Industry Perspective, Comprehensive Analysis, and Forecast, 2018–2027”, διαπιστώνει ότι η παγκόσμια αγορά εικονικής πραγματικότητας στο e-learning κυμάνθηκε γύρω στα 60 εκατομμύρια δολάρια το 2018 και αναμένεται να φτάσει τα 1.478 εκατομμύρια το 2027, με την SQLearn να βρίσκεται στη λίστα των εταιρειών που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, στο συγκεκριμένο τομέα.

Στοχεύοντας στην παροχή διαδραστικών εκπαιδευτικών λύσεων, η SQLearn προχώρησε στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας (VR), που μετατρέπουν την κατάρτιση στη ναυτιλία σε μία ζωντανή εμπειρία. Η SQLearn, στο πλαίσιο των υπηρεσιών της για τη ναυτιλία, δημιούργησε αυτόν τον συναρπαστικό κόσμο του Real Dolphin, που συνδυάζει την τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας με τις καινοτόμες λύσεις που παρέχει το e- learning. Ο συνδυασμός της εικονικής πραγματικότητας με την ηλεκτρονική μάθηση έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικός σε βιομηχανίες που απαιτούν εξοικείωση με καταστάσεις που θα ήταν επικίνδυνες, δαπανηρές ή ακόμη και αδύνατες να προσομοιωθούν στην πραγματική ζωή.