Η HDI Global ανακοίνωσε θετικά οικονομικά αποτελέσματα για το 2025, καταγράφοντας κερδοφόρα ανάπτυξη τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη. Οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης ήταν η αύξηση της νέας παραγωγής, η προσεκτική ανάληψη κινδύνων και οι προσαρμογές των τιμολογήσεων λόγω πληθωρισμού.

Η HDI Global συνέβαλε σημαντικά στα συνολικά ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου Talanx. «Χάρη στη συλλογική προσπάθεια περισσότερων από 5.500 εργαζομένων, η HDI Global πέτυχε θετικά αποτελέσματα για το σύνολο του 2025, με δυναμική που προήλθε από την ανάπτυξη της νέας παραγωγής και τις προσαρμογές των τιμολογήσεων λόγω πληθωρισμού στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο», δήλωσε ο Dr. Edgar Puls, CEO της HDI Global. «Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τους πελάτες και τους συνεργάτες μας για την εμπιστοσύνη τους.

Η απόδοσή μας αντικατοπτρίζει την αξία που αποδίδουν στην τεχνική μας εξειδίκευση, την ταχύτητα και τις μακροπρόθεσμες λύσεις που προσφέρουμε. Συνδυάζοντας χρηματοοικονομική ισχύ με εξειδικευμένες υπηρεσίες, παρέχουμε εξατομικευμένα αποτελέσματα και συμβάλλουμε στη μείωση των ασφαλιστικών κενών.

Με περιορισμένη δραστηριότητα φυσικών καταστροφών κατά τη διάρκεια του έτους, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, οι μεγάλες ζημίες διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τον προϋπολογισμό. Παράλληλα, βελτιώσαμε σταθερά την απόδοση, ιδιαίτερα στον τομέα των Ειδικών Κινδύνων». Σε παγκόσμιο επίπεδο, η HDI Global αύξησε τα μικτά έσοδα ασφάλισης κατά 5% το οικονομικό έτος 2025, μετά την προσαρμογή των όποιων συναλλαγματικών διαφορών (αύξηση 2% σε ευρώ), φτάνοντας τα 10,3 (10,0) Δις ευρώ. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τη νέα παραγωγή καθώς και από αναπροσαρμογές των τιμών λόγω πληθωρισμού στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο. Οι αποζημιώσεις για μεγάλες ζημίες αυξήθηκαν ελαφρώς στα 426 (402) εκ. ευρώ, ωστόσο ήταν κατά 125 εκ. ευρώ χαμηλότερες από τον προϋπολογισμό. Το αποτέλεσμα από ασφαλιστικές υπηρεσίες παρέμεινε σταθερό στα 997 (1.004) εκ. ευρώ. Το καθαρό ασφαλιστικό χρηματοοικονομικό και επενδυτικό αποτέλεσμα, πριν από τις συναλλαγματικές επιδράσεις, αυξήθηκε λόγω υψηλότερου επενδυτικού όγκου στα 102 (83) εκ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν κατά 4% στα 732 (702) εκ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά της HDI Global στα καθαρά κέρδη του Ομίλου Talanx αυξήθηκε κατά 10% στα 551 (501) εκ. ευρώ. «Η ισχυρή κερδοφορία και η κεφαλαιακή μας επάρκεια μάς επιτρέπουν να αποτελούμε έναν αξιόπιστο Partner in Transformation για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, ιδιαίτερα καθώς οι συστημικοί κίνδυνοι συνεχίζουν να εξελίσσονται. Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της HDI Global σε ΑΑ υπογραμμίζει περαιτέρω τη στιβαρότητα του Ομίλου μας. Μέσω της στρατηγικής μας Xcelerate29, επιταχύνουμε τη διεθνή μας ανάπτυξη, ενισχύουμε την αριστεία στον βασικό μας επιχειρηματικό τομέα και οικοδομούμε έναν οργανισμό προσανατολισμένο στο μέλλον. Ενδυναμώνουμε την επιχειρησιακή αριστεία και προωθούμε την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της ποιότητας στο underwriting και στη διαχείριση ζημιών. Δημιουργούμε έτσι έναν οργανισμό ανθρωποκεντρικό, υποστηριζόμενο από την τεχνητή νοημοσύνη. Είμαι πραγματικά υπερήφανος και ευγνώμων για τους περισσότερους από 5.500 συναδέλφους μας παγκοσμίως, των οποίων η περιέργεια, η αφοσίωση και η πελατοκεντρική προσέγγιση κάνουν τη διαφορά καθημερινά», καταλήγει ο Dr. Puls.

«Το 2025 ήταν μια χρονιά που μας κάνει πραγματικά περήφανους. Για εμάς στην Ελλάδα, το 2025 είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς γιορτάσαμε 30 χρόνια παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ενώ πετύχαμε τους στόχους που είχαμε θέσει και συμβάλαμε ουσιαστικά στα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δυναμική και τη συνέπειά μας. Η επίδοση αυτή βασίζεται στη σταθερή στρατηγική κατεύθυνση της HDI, στην ισχυρή κεφαλαιακή της βάση και στην αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, που ενισχύουν την ποιότητα του underwriting και τη διαχείριση ζημιών. Είμαστε ένας Όμιλος που εξελίσσεται διαρκώς, προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς, υιοθετώντας στρατηγικές που θα μας διατηρήσουν σε πρωταγωνιστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια. Πίσω από όλα αυτά βρίσκονται οι άνθρωποί μας, μια ομάδα με γνώση, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα, καθώς και οι συνεργάτες και πελάτες μας, που μας εμπιστεύονται καθημερινά. Αυτή η πορεία μάς γεμίζει αυτοπεποίθηση και ενισχύει την προσπάθειά μας να δημιουργούμε σταθερή, μακροπρόθεσμη αξία για την ελληνική αγορά και τον Όμιλο συνολικά», δήλωσε ο κ. Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου, Managing Director της HDI Global SE, Hellas. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης επωφελήθηκε από τη χαμηλή συχνότητα ζημιών και διαμορφώθηκε στο 90,3% (90,0%), εντός της ετήσιας πρόβλεψης (κάτω του 92%).