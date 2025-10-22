Διπλασιάζεται βάσει και των τελευταίων στατιστικών δεδομένων το ποσό που αντιστοιχεί στην έκπτωση επί του ΕΝΦΙΑ που θα καταβάλουν οι ιδιοκτήτες με ασφαλισμένες κατοικίες.

Ειδικότερα, αν και αρχικά στον προϋπολογισμό είχε προβλεφθεί για φέτος ένα κονδύλι της τάξεως των 20-21 εκατ. ευρώ αυτό διπλασιάζεται πάνω από τα 40 εκατ ευρώ.

Πρόκειται για στοιχείο το οποίο καταδεικνύει την τόνωση του ενδιαφέροντος των ιδιοκτητών κατοικιών να ασφαλίσουν τα ακίνητα τους προκειμένου να εκμεταλλευτούν την έκπτωση έως και 20% επί του ΕΝΦΙΑ (ανάλογα με την αντικειμενική αξία του σπιτιού) όπως προβλέπει σήμερα ο νόμος.

Στελέχη της αγοράς θεωρούν ότι χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες κατοικιών θα ασφαλίζουν τις περιουσίες τους έναντι φυσικών καταστροφών, ωστόσο όπως τονίζουν στο βαθμό που η κυβέρνηση αναγνώριζε μεγαλύτερη φορολογική έκπτωση για ανάλογα ασφαλιστήρια συμβόλαια, είναι βέβαιο ότι η αύξηση του αριθμού των ασφαλισμένων κατοικιών θα ήταν θεαματική, με οφέλη τόσο για την ίδια την ασφαλιστική αγορά όσο και για το δημόσιο ταμείο.

Ανάλογο αίτημα έχει διατυπώσει, εξάλλου, και η ασφαλιστική διαμεσολάβηση, προτείνοντας η φορολογική έκπτωση να αυξηθεί στο 40%.