Στο κυνήγι των νεοκυκλοφορούντων οχημάτων, ιδιαίτερα των υβριδικών και των ηλεκτρικών, τα οποία είναι υψηλού κόστους αγοράς και κατά συνέπεια τα τιμολόγια ασφάλισης κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από τα φυσιολογικά, έχουν ριχτεί τα δίκτυα πωλήσεων των ασφαλιστικών εταιρειών σε μία προσπάθεια διεκδίκησης αυξημένων εσόδων.

Μάλιστα, πρόκειται για μία ομάδα ΙΧ με χαμηλό δείκτη ζημιών, καθότι οι κάτοχοί τους κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους καθώς τα οχήματά τους είναι νέα και ακριβά, ενώ τα περισσότερα εξ’ αυτών αποκτήθηκαν με χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα. Κατά συνέπεια, τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα συνθέτουν έναν ιδιαιτέρως ελκυστικό στόχο ασφάλισης.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, χρόνο με το χρόνο η συγκεκριμένη ομάδα οχημάτων αυξάνεται πληθυσμιακά με ταχύτατο ρυθμό, καθότι τα επίσημα στοιχεία με τις μηνιαίες ταξινομήσεις δείχνουν ότι όσοι αποκτούν νέο ΙΧ επιλέγουν να είναι είτε υβριδικό είτε ηλεκτρικό.

Αντίθετα, οι ασφαλιστικές εταιρείες «αποφεύγουν» τους νέους οδηγούς επιβάλλοντας βαριά επασφάλιστρα καθώς και τους υπερήλικες, δεδομένου ότι εμφανίζουν υψηλό δείκτη ζημιών.