Στην Αυστραλία το ταξίδι επιβράβευσης για τους κορυφαίους της MetLife Ελλάδας

Ένα ταξίδι που, για τους περισσότερους, αποτελεί όνειρο ζωής πραγματοποίησαν οι κορυφαίοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι της MetLife. Προορισμός τους ήταν η μακρινή Αυστραλία, το Σίδνεϋ αλλά και το Great Barrier Reef.

Στο Σίδνεϋ οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι της MetLife έλαβαν μέρος στο Περιφερειακό Συνέδριο 2017 ενώ είχαν την ευκαιρία να ζήσουν στους ρυθμούς της πόλης. Περπάτησαν στην περίφημη Ηarbour Bridge, και επισκέφτηκαν την Όπερα του Σίδνεϊ, σήμα κατατεθέν της πόλης που είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Το ταξίδι αυτό εντάσσεται στη φιλοσοφία που έχει αναπτύξει η MetLife σε παγκόσμιο επίπεδο δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους που πετυχαίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα στο πλαίσιο των ετήσιων στόχων πωλήσεων, να πραγματοποιήσουν ένα μεγάλο ταξίδι επιβράβευσης.

Στα ταξίδια αυτά συμμετέχουν μόνο οι κορυφαίοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι απ’ όλα τα γραφεία της εταιρείας στην περιφέρεια ΕΜΕΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα σε αυτό το ταξίδι είχε τη μεγαλύτερη, σε αριθμό επιτυχόντων, αποστολή από όλη την περιφέρεια ΕΜΕΑ. Την Ελληνική αποστολή συνόδευαν από το Ελληνικό management οι κ.κ. Γιώργος Ζερβουδάκης, Head of Face to Face Distribution Ελλάδας και Κώστας Δερβεντζής, Head of Agency Ελλάδας.

Για τους πρώτους των πρώτων, που εκτός από το Περιφερειακό Συνέδριο ήταν επιτυχόντες και του EMEA President’s Circle, το ταξίδι τους συνεχίστηκε επιπλέον 3 μέρες, εξερευνώντας το Great Barrier Reef, τον μεγαλύτερο Κοραλλιογενή Ύφαλο στον κόσμο, που αποτελεί την τέλεια ισορροπία μεταξύ πολυτέλειας και περιπέτειας. Η MetLife βρίσκεται πάντα δίπλα στους επαγγελματίες συνεργάτες του Agency καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρείας.

Εφαρμόζει δοκιμασμένες πολιτικές που κάνουν τους ανθρώπους της πρωταγωνιστές και τους δίνει τα κατάλληλα εργαλεία για να πετύχουν τόσο εκείνοι όσο και η εταιρεία τους στόχους τους. Προσπαθεί να τους εμπνεύσει και να τους δώσει κίνητρα να εμπνευστούν και οι ίδιοι με καθημερινή επιδίωξη τους υψηλότερους στόχους.

Και αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για μια εταιρεία που είναι και παραμένει σε Ηγετικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα για πολλά χρόνια, κάνοντάς τη ελκυστική για νέους φιλόδοξους συνεργάτες και παράλληλα εξασφαλίζοντας ασφάλεια στους ανθρώπους που την υπηρετούν εδώ και χρόνια.