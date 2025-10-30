Οριστική συμφωνία για την απόκτηση των δικαιωμάτων ανανέωσης του retail commercial insurance business (λιανικού εμπορικού ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου) της Everest Group ανακοίνωσε η American International Group (AIG). Πρόκειται για μια κίνηση που αλλάζει το τοπίο, με την AIG να ενισχύει δραστικά τη θέση της στις Γενικές Ασφαλίσεις και την Everest να επικεντρώνεται στρατηγικά σε κλάδους υψηλότερης απόδοσης.

Τα δικαιώματα ανανέωσης του εν λόγω χαρτοφυλακίου της Everest ανέρχονται σε περίπου $2 δισεκατομμύρια σε ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα. Η AIG αποκτά αυτά τα δικαιώματα σε κρίσιμες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρώπης και της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού.

Ο Peter Zaffino, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AIG, χαιρέτισε τη συμφωνία με ενθουσιασμό:

«Αναμένουμε αυτές οι συναλλαγές δικαιωμάτων ανανέωσης να οδηγήσουν σε πρόσθετη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου μας στις Γενικές Ασφαλίσεις. Το σημαντικό είναι ότι θα είμαστε σε θέση να αναλάβουμε αυτά τα συμβόλαια εντός του υπάρχοντος ισολογισμού μας, χωρίς να απαιτείται επιπλέον κεφάλαιο».

Η AIG διευκρίνισε ότι η έκθεση σε όλες τις υφιστάμενες υποχρεώσεις θα παραμείνει στην Everest, η οποία θα συνεχίσει να διαχειρίζεται και τις σχετικές αποζημιώσεις. Η AIG αναμένει να ξεκινήσει την έκδοση συμβολαίων για τους πελάτες της Everest (εκτός ΕΕ) την 1η Ιανουαρίου 2026, ενώ στην ΕΕ η διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η Everest Επικεντρώνεται στην Υψηλή Απόδοση

Από την πλευρά της, η Everest Group σηματοδοτεί τη νέα εποχή της με τη στρατηγική επιλογή να επικεντρωθεί στους κλάδους της αντασφάλισης, της παγκόσμιας χονδρικής και των εξειδικευμένων ασφαλίσεων (wholesale and specialty insurance).

Ο Jim Williamson, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Everest, τόνισε τον στρατηγικό χαρακτήρα της κίνησης:

«Η σημερινή στρατηγική ενέργεια οδηγεί σε μια πιο εστιασμένη, υψηλότερης απόδοσης Everest. Στο εξής, η Everest θα είναι σε βέλτιστη θέση να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς, αξιοποιώντας παράλληλα την πορεία μας προς τις βιώσιμες οικονομικές αποδόσεις μακροπρόθεσμα».

Στο πλαίσιο αυτής της αναδιάρθρωσης, η Everest ανακοίνωσε νέα λειτουργική δομή για τον ασφαλιστικό της κλάδο, εισάγοντας τις μονάδες Everest Global Markets και Everest Evolution. Επιπλέον, ο Jason Keen διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος Παγκόσμιας Χονδρικής και Εξειδικευμένης Ασφάλισης, με στόχο την ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στην αγορά E&S (Excess and Surplus).

Η AIG έχει ήδη αρχίσει να προετοιμάζεται για την ενσωμάτωση του νέου χαρτοφυλακίου, το οποίο θα ενταχθεί στον τομέα General Insurance της εταιρείας. Την ηγεσία του συγκεκριμένου τομέα αναλαμβάνει ο John Neal, πρώην CEO των Lloyd’s, ο οποίος προσλήφθηκε τον Ιούλιο και αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Δεκεμβρίου.

Ο κ. Zaffino διαβεβαίωσε ότι η AIG θα συνεργαστεί στενά με την ομάδα της Everest για να «εξασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση για πελάτες και μεσίτες», τονίζοντας ότι η AIG θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Everest ως αντασφαλιστικός εταίρος.

Η συμφωνία, οι όροι της οποίας δεν αποκαλύφθηκαν, υπόκειται σε ρυθμιστικές εγκρίσεις. Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο ισχυρών επιδόσεων για τις Γενικές Ασφάλειες της AIG, οι οποίες κατέγραψαν βελτιωμένο συνδυασμένο δείκτη 89.3 το δεύτερο τρίμηνο, με το ασφαλιστικό κέρδος στις εμπορικές ασφαλίσεις της Βόρειας Αμερικής να εκτοξεύεται κατά 58%.