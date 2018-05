Στην Αθήνα το Balkans & Black Sea Cooperation Forum 2018

Το Balkans & Black Sea Cooperation Forum (BBSF) διεξάγεται στην Αθήνα από 30 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2018 και αφορά σε διεθνές συνέδριο για την σύσφιξη των διμερών και πολυμερών σχέσεων, την ενδυνάμωση των επιχειρηματικών συνδέσμων, την ανάδειξη καινοτόμων πρακτικών και την προώθηση σχέσεων και οικονομικών συνεργασιών στην περιοχή της Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας. Το περιοδικό “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ MARKETING”, του Insurancedaily.gr και το csrindex.gr είναι χορηγοί επικοινωνίας του Συνεδρίου.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο Helexpo-Μαρούσι με θέμα «Rail, Road, Rivers Connectivity to the EU via Balkan Region» με 2 από τις 9 συνεδρίες (στις 31/5 & 1/6 αντίστοιχα) να εστιάζουν στη διασύνδεση των μεταφορών, επικοινωνιών, υποδομών και δικτύων από την Ελλάδα, την Βαλκανική και την Μαύρη Θάλασσα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημαντικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου επίσης αποτελούν, στις 30/5 οι στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, στις 31/5 η Ψηφιακή Οικονομία, η Ενέργεια, το Περιβάλλον/Κυκλική Οικονομία και οι Γυναίκες στην Ηγεσία, και στις 1/6 ο Τουρισμός & Πολιτισμός και η Εκπαίδευση & Καινοτομία.

Στο τριήμερο 30/5-1/6, διεθνούς κύρους ομιλητές του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μαζί με σημαντικούς εκπροσώπους του πολιτικού και επιχειρηματικού γίγνεσθαι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα συνομιλήσουν για πολιτικές, γεωστρατηγικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες σε εκπροσώπους της Ε.Ε., Υπουργείων, Οργανισμών, Επιχειρήσεων και Διπλωματών από την Ελλάδα, την Βαλκανική και την Μαύρη Θάλασσα.

Μεταξύ των 60 ομιλητών συγκαταλέγονται οι κκ. Mariya Gabriel Επίτροπος Ε.Ε. Digital Economy & Society, Zorana Mihajlović Dpt. Prime Minister and Minister of Construction-Transport & Infrastructure Serbia, Ismir Jusko Minister Ministry of Communications & Transport Bosnia–Herzegovina, Lise Kingo Executive Director United Nations Global Compact, Georges Markopouliotis Head European Commission Representation in Greece, Alqi Bllako Secretary General to the President Ilir Meta of Albania, Oleg Tulea Vice-President Danube Commission, Zeljka Cvijanovic Prime Minister Republika Srpska/Bosnia–Herzegovina, Elena Kountoura Minister Hellenic Ministry of Tourism, Stergios Pitsiorlas Dpt Minister Hellenic Ministry of Economy & Development, Georges Katrougalos Alt. Minister Hellenic Ministry of Foreign Affairs, Ivailo Kalfin Fm. Dpt. PM Bulgaria & Director Institute for Economics & International Relations, Michael Christides Secretary General Organization of the Black Sea Economic Cooperation, Andrew Main Wilson Chairman United Nations PRME, Zsuzsanna Hargitai Director/Head of Western Balkans EBRD, Wim Mijs CEO European Banking Federation, Danica Purg President CEEMAN, Arda Batu Secretary General Turkish Business Confederation, Bora Tuncer Cluster President Turkey-Iran-Central Asia Schneider Electric, Alia El-Yassir Regional Director UN Women Europe-Central Asia, Monica Scatasta Head of Environment-Climate & Social Policy EIB, Maaike Okano-Heijmans Sr. Research Clingendael Institute of the Netherlands, Sotiris Theofanis President & CEO Thessaloniki Port Authority, Erwin Van Overbeek Manager Large Companies Network MVO Netherlands, Marina Migliorato VP CSR Europe–Head Sustainability Innovation & Stakeholders Engagement ENEL S.p.A., Jürgen Priesters Business Development Director Recycling TOMRA Sorting GmbH κά.

Το BBSF τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών, Τουρισμού, Οικονομίας & Ανάπτυξης, ενώ μεταξύ των στρατηγικών-επιστημονικών του εταίρων συγκαταλέγονται διεθνείς οργανισμοί, όπως: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου, UNWTO, UNESCO, UNWomen, European Banking Federation, International Centre for Black Sea Studies, EC/DG Environment, CEEMAN, Clingendael Institute, UN Global Compact, CSR Europe, CSR Hellas κ.ά.