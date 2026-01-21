Μέχρι να υπάρξει ο νέος δείκτης υγείας που αναμένεται από τι 2027 η κυβέρνηση έχει δείξει στην πράξη την ευαισθησία της στο θέμα της αύξησης ασφαλίστρων που αναμένεται να μην υπερβούν το 7%, δήλωσε ο Τ. Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, στη βουλή σε απάντηση ερώτησης που κατέθεσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

Στην Ελλάδα οι ασφαλιστικές εταιρείες λειτουργούν σαν μεσάζοντες στις υπηρεσίες των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, επικρατούν συνθήκες μονοπωλίου, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των νοσηλίων και κατά επέκταση των ασφαλίστρων. Σταδιακά ωστόσο καταγράφεται η τάση οι ασφαλιστικές να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

Με παρέμβασή μας “βάλαμε τέλος στον δείκτη του ΙΟΒΕ γιατί είχε αποδειχθεί ότι δούλευε σχετικά μονοδιάστατα και τον αντικαταστήσαμε με την ευθύνη της ΕΛΣΤΑΤ στο να δημιουργήσει το νέο δείκτη ασφάλισης και μάλιστα το ταχύτερο το δυνατόν”. Παράλληλα, είπε ότι επειδή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη αυτός ο δείκτης από την ΕΛΣΤΑΤ που είναι Ανεξάρτητη Αρχή “κάλεσα την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στο ότι έχουν υποχρέωση να μην προβούν σε παράλογες αυξήσεις και άνω των περσινών ορίων”. Η εικόνα που έχω, σημείωσε ο υπουργός είναι ότι οι Ασφαλιστικές εταιρείες “ανταποκρίνονται σε αυτή την κατεύθυνση που τους ζητήσαμε ως κυβέρνηση εκ μέρους της κοινωνίας και των καταναλωτών που μετέχουν σε αυτή την αγορά”.

Η Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν προστάτευσε τους καταναλωτές, ψήφισε το δείκτη του ΙΟΒΕ και δεν βοήθησε στην επίλυση του ζητήματος. Η απουσία ενός δείκτη σε συν με την αδράνεια σας οδηγεί σε μία ασφαλιστική αγορά χωρίς πλαίσιο προστασίας για τον ασφαλισμένο. Οι ιδιωτικοί πάροχοι υγείας στην Ελλάδα δημιουργούν στρέβλωση στην ιδιωτική ασφάλιση. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αποζημιώνουν με βάση τις κοστολογήσεις που κάνουν οι πάροχοι και δημιουργούνται κίνητρα για υπερπροσφορά υγειονομικών υπηρεσιών.