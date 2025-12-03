Με μια μεγάλη αποστολή, ο Όμιλος IMITHEA Medical Group δίνει δυναμικό παρών στην εκδήλωση που οργανώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στις 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη, με στόχο τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων και άλλων ταλαντούχων επαγγελματιών και στελεχών που αναζητούν τις κατάλληλες συνθήκες και ευκαιρίες για την επιστροφή στην Ελλάδα.

Η εθνική εκστρατεία Rebrain Greece δεν θα μπορούσε να μην στηριχθεί από έναν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους φορείς υγείας στην Ελλάδα με ευρεία γεωγραφική κάλυψη της ελληνικής επικράτειας. Σημαντικός αριθμός Ελλήνων γιατρών και άλλων επιστημόνων, άλλωστε, έχει τα τελευταία χρόνια επιστρέψει στη χώρα μας, εξασφαλίζοντας μια θέση με δυνατότητες ανέλιξης στο δίκτυο νοσοκομείων και κλινικών του Ομίλου IMITHEA, στο πλαίσιο όχι μόνον του εγχώριου, αλλά και του διεθνούς ανταγωνισμού. Με αφορμή την εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, εξάλλου, δεκάδες βιογραφικά έχουν ήδη αποσταλεί και εξετάζονται από τον Όμιλο IMITHEA, τόσο από γιατρούς που διαγράφουν τη δική τους αξιόλογη πορεία στις ΗΠΑ, καθώς και νοσηλευτές, όσο και από διοικητικά στελέχη (οικονομικές υπηρεσίες, τμήματα Πληροφορικής κ.ά.).

Η αποστολή του Ομίλου IMITHEA στη Νέα Υόρκη, με επικεφαλής τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ομίλου κ. Θέμο Χαραμή, και ομάδα ανώτατων διοικητικών στελεχών και διακεκριμένων γιατρών, θα έχει προσωπικές συναντήσεις με ενδιαφερόμενους Έλληνες επιστήμονες και άλλους επαγγελματίες, με τη βεβαιότητα ότι αρκετοί θα στελεχώνουν προσεχώς το δίκτυο Νοσοκομείων και Κλινικών του Ομίλου.

«Ο Όμιλος IMITHEA Medical Group συνδυάζει εμπειρία, γνώση και τεχνογνωσία, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, την καινοτομία και τη διαρκή συνεισφορά στην κοινωνία. Σε κάθε εθνική προσπάθεια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε σχεδιασμό και κάθε επίσημη κρατική πρωτοβουλία. Το αποδείξαμε, άλλωστε, κατά τη διάρκεια της πανδημίας και το αποδεικνύουμε σε κάθε ευκαιρία για κοινές δράσεις. Με αυτό τον αξιακό οδηγό θα είμαστε και στη Νέα Υόρκη για το Rebrain Greece»,τονίζει ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου IMITHEA κ. Θέμος Χαραμής.

Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος ΙΜΙΤΗΕΑ διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο που περιλαμβάνει έξι Γενικές Κλινικές (Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν στην Αθήνα, Γενική Κλινική, Κυανούς Σταυρός και Γενική Κλινική Γένεσις στη Θεσσαλονίκη, Γενική Κλινική Ρόδου και Γενική Κλινική Κοζάνης) ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Αποκατάστασης (Αρωγή στην Πυλαία Θεσσαλονίκης) και μια πρωτοποριακή Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF Fertilia στη Θεσσαλονίκη), συγκροτώντας έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους πυλώνες ιδιωτικής υγείας στη χώρα μας. Διαθέτει συνολικά 1.360 κλίνες νοσηλείας, συνεργάζεται με περισσότερους από 3.300 ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και εξυπηρετεί πάνω από 600.000 ασθενείς ετησίως.