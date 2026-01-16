Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την απάντηση της ΕΕ στις διεκδικήσεις του προέδρου Trump σχετικά με τη Γροιλανδία.

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν απορρίψει τα σχέδια των ΗΠΑ για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα υπονόμευε την αρχή της κρατικής κυριαρχίας, τη συνοχή του ΝΑΤΟ και τη διατλαντική ασφάλεια. Πολλές κυβερνήσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, δήλωσαν ότι οι αποφάσεις σχετικά με το καθεστώς της Γροιλανδίας εμπίπτουν αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της Δανίας και τη Γροιλανδίας, τόνισαν τη σημασία της συλλογικής ασφάλειας της Αρκτικής υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ και προειδοποίησαν κατά μονομερών ενεργειών που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν τις συμμαχικές σχέσεις και την περιφερειακή σταθερότητα. Οι αρχές της Δανίας και της Γροιλανδίας έχουν επαναλάβει ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται και ζήτησαν αντ’ αυτού συνεργασία.

Η Γροιλανδία είναι αυτόνομη περιοχή της Δανίας. Πέρα από τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, η Ουάσιγκτον και η Κοπεγχάγη έχουν υπογράψει από το 1951 αμυντική συνθήκη σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ δεσμεύονται να υπερασπιστούν το νησί από πιθανή επιθετικότητα. Επί του παρόντος, η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία περιορίζεται στη Διαστημική Βάση Pituffik.