Το έργο του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης «Το Μέλλον» στήριξε η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική με σημαντική χορηγία που αφορά στην αγορά και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, η οποία θα καλύψει βασικές ενεργειακές ανάγκες του πρότυπου αθλητικού του κέντρου.

Η αντλία θερμότητας θα αξιοποιηθεί στο υπό ανάπτυξη αθλητικό κέντρο πλήρους προσβασιμότητας για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) στον Αφραθιά Ηρακλείου Κρήτης, το οποίο είναι ένα έργο σχεδιασμένο με σύγχρονες προδιαγραφές βιωσιμότητας, ενεργειακής αποδοτικότητας και απόλυτης λειτουργικότητας για όλους. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που αποτελεί μοναδικό ελληνικό project, με χαρακτηριστικά που το καθιστούν σημείο αναφοράς και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο σύλλογος αναφέρει ότι η συγκεκριμένη χορηγία δεν έχει μόνο τεχνική ή λειτουργική αξία· αποτελεί κυρίως μια έμπρακτη δήλωση συμπερίληψης, κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης. Τιμά ιδιαίτερα τον Σύλλογο το γεγονός ότι μια εταιρεία του κύρους, της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, επιλέγει να σταθεί δίπλα σε ένα όραμα που προάγει την ισότητα στην πράξη και επενδύει σε υποδομές με διαχρονικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Παραολυμπιονίκης κ. Μανώλης Στεφανουδάκης αναφέρει σχετικά:

«Για τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρίες Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης «Το Μέλλον», η στήριξη αυτή σηματοδοτεί κάτι βαθύτερο. Το όραμα αρχίζει να βρίσκει συνοδοιπόρους, υποστηρικτές και χορηγούς που πιστεύουν στη δύναμη της συνεργασίας και στη σημασία της κοινωνικής προσφοράς με ουσία και προοπτική. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός χώρου όπου ο αθλητισμός, η άσκηση και η αποκατάσταση είναι προσβάσιμα σε όλους, χωρίς περιορισμούς, διακρίσεις ή εμπόδια.

Τέτοιες πράξεις στήριξης ενισχύουν ουσιαστικά αυτή την προσπάθεια και μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια και αποφασιστικότητα.

Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης «Το Μέλλον» ευχαριστεί θερμά τη ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική και προσβλέπει σε μια συνεργασία που θα αποτελέσει παράδειγμα κοινωνικής υπευθυνότητας και κοινής πορείας προς ένα πιο συμπεριληπτικό αύριο».