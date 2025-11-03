Ως μέλος της CRIF, του παγκόσμιου ηγέτη στην αγορά της Πιστοληπτικής Αξιολόγησης η ICAP CRIF, διοργανώνει για 18η χρονιά το συνέδριο θεσμό στον χώρο του Πιστωτικού Κινδύνου, με τίτλο “Shaping the Future of Credit Risk: Data, Sustainability & New Challenges”, επικεντρώνοντας στην αξία των δεδομένων και αξιοποίησης προηγμένων εργαλείων ανάλυσής τους για την πρόβλεψη κινδύνων, στην σημασία της υιοθέτησης βιώσιμων στρατηγικών σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον και στις προκλήσεις του διεθνούς επιχειρείν, όπως δασμοί, εφοδιαστικές αλυσίδες και εξαγωγές, καθώς και στην ένταξη ΑΙ εργαλείων στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και συντονιστή της ροής τον Ηλία Σιακαντάρη – Δημοσιογράφο, Οικονομικό Αναλυτή, Παρουσιαστή Ειδήσεων, θα διεξαχθεί υβριδικά, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στο Domus Asteria στη Γλυφάδα. Αναμένεται η συμμετοχή 15 κορυφαίων Ομιλητών και περισσότερων από 300 Ανώτατων και Ανώτερων στελεχών – επαγγελματιών, δημοσιογράφων κτλ., διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα διαδραστικό και γόνιμο περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του συνεδρίου θ΄αναλυθούν οι τρόποι αξιοποίησης προηγμένων εργαλείων ανάλυσης για την πρόβλεψη κινδύνων, η σημασία της υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών για οικονομική σταθερότητα και οι στρατηγικές αντιμετώπισης οικονομικών προκλήσεων, όπως δασμοί, εφοδιαστικές αλυσίδες και εξαγωγές, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε ένα δυναμικό διεθνές περιβάλλον.

Ομιλίες που ξεχωρίζουν: